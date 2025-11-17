TEHNOMUS 2025: Peste 60 de specialiști din țară și străinătate au participat la cea de-a XXIII-a ediție a conferinței internaționale organizate de FIMAR Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În perioada 14-16 noiembrie 2025, Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică (FIMAR) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a găzduit, prin Departamentul de Mecanică și Tehnologii, cea de-a XXIII-a ediție a conferinței internaționale TEHNOMUS – New Technologies and Products in Machine Manufacturing Technologies, în format hibrid.

Evenimentul a reunit peste 60 de cadre didactice universitare, cercetători științifici, reprezentanți ai mediului economic și studenți masteranzi din România și din străinătate, atât în sală, cât și online.

„ Scopul evenimentului a constat în crearea unui context propice pentru diseminarea celor mai recente descoperiri în domeniu, facilitarea transferul de idei și colaborarea între participanți”, au transmis organizatorii.

Lucrările prezentate au acoperit teme de vârf, iar cele mai valoroase contribuții, selectate de comitetul științific, vor fi publicate în revista Tehnomus Journal (P-ISSN 1224-029X, E-ISSN 2247-6016), indexată în bazele de date internaționale Index Copernicus, Ulrich WEB și EBSCO.