Pagube de circa 100.000 de lei în urma incendiului care a distrus o casă din Gulia

Un incendiu a fost anunțat luni dimineața la 02:35 de proprietarul unei locuințe din satul Gulia, orașul Dolhasca.

La fața locului au intervenit autospeciale de stingere aparținând Detașamentelor de Pompieri Fălticeni și Dolhasca, împreună cu un echipaj SMURD Dolhasca. Datorită intervenției rapide, incendiul a fost lichidat înainte să se extindă la casele vecine, la o anexă alăturată și la fondul forestier din apropiere.

Din nefericire, casa de locuit de aproximativ 100 mp a fost distrusă în totalitate. Pagubele materiale au fost estimate de pompierii militari la circa 100.000 de lei.

Cauza probabilă a incendiului, stabilită de echipajul de pompieri: scurtcircuit electric provocat de un cablu defect de alimentare a unui frigider.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Poliția Orașului Dolhasca s-a sesizat din oficiu și a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „distrugere din culpă”.

Pompierii suceveni reamintesc cetățenilor să verifice periodic instalațiile și aparatele electrice, mai ales în sezonul rece când consumul crește semnificativ.