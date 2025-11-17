Activistul bucovinean Anatol Popescu: 127 de parohii românești din Ucraina, amenințate cu închiderea sau confiscarea bunurilor după interzicerea Mitropoliei Kievului (Patriarhia Moscovei)



Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Politici Etnice și Libertatea Conștiinței (DESS) a publicat oficial lista organizațiilor religioase interzise pe teritoriul Ucrainei din cauza afilierii la centre religioase străine considerate ostile. Pe primul loc figurează Mitropolia Kievului a Bisericii Ortodoxe Ucrainene (Patriarhia Moscovei).

Decizia afectează direct 127 de parohii ortodoxe în care se slujește în limba română, majoritatea situate în regiunile istorice românești Transcarpatica, Cernăuți (Nordul Bucovinei) și Odesa (Sudul Basarabiei), arată pe pagina sa de socializare activistul bucovinean Anatol Popescu.

Potrivit unei analize juridice citate de activistul bucovinean Anatol Popescu, includerea în listă atrage consecințe grave:

interzicerea continuării activităților religioase

restricționarea sau confiscarea lăcașurilor de cult, imobilelor și terenurilor

încetarea dreptului de folosință permanentă a terenurilor

posibilitatea lichidării judiciare a parohiilor

interzicerea oricărei legături canonice cu centrul de la Moscova

Statul ucrainean încurajează trecerea acestor parohii românești la Biserica Ortodoxă a Ucrainei (PȚU), nou-creată în 2018, mai spune Popescu care consideră că în acest scop, în 2024 a fost blocată deliberat înregistrarea Organizației religioase „Biserica Ortodoxă Română din Ucraina”, inițiată de mai multe parohii. Unul dintre fondatori, avocatul Eugen Patraș (originar din Nordul Bucovinei), a primit interdicție de intrare în Ucraina pe 3 ani din partea SBU.

Popescu mai vorbește și de presiuni suplimentare asupra clerului român, arătând că mai mulți preoți au fost mobilizați forțat. Cel mai recent caz – părintele Nicolae Zeciu de la Biserica „Sf. Arh. Mihail” din satul Erdec-Burnu/Utkonosivka (reg. Odesa), ridicat de pe 17 octombrie 2025 direct de la volanul mașinii personale.

„Este vorba de comunități românești care slujesc în limba strămoșească de sute de ani – unele biserici au fost ridicate încă din perioada Principatelor Române Unite, cu decenii înainte de existența statului ucrainean modern”, subliniază Anatol Popescu.

Biserica Ortodoxă Română nu a recunoscut până în prezent PȚU și condiționează orice pas de garantarea dreptului comunității românești din Ucraina la slujbe în limba română și la o structură ecleziastică proprie.

Comunitățile românești din Ucraina urmăresc cu îngrijorare evoluția situației, în contextul în care cele 127 de parohii riscă să rămână fără lăcașuri de cult sau să fie forțate să treacă la o jurisdicție pe care nu o recunosc canonic.