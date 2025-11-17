Gheorghe Șoldan: DJ 208E Uidești – Forăști – Oniceni, modernizat cu 8 luni înainte de termen



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat finalizarea și recepționarea lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 208E, pe sectorul Uidești – Forăști – Oniceni, cu o lungime de aproximativ 7 kilometri.

Lucrările au fost preluate în octombrie 2024 la un stadiu fizic de circa 47 % și au fost finalizate cu aproape 8 luni înainte de termenul contractual inițial, stabilit pentru sfârșitul lunii iunie 2026.

Valoarea investiției a fost de 21,4 milioane de lei, finanțată integral prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Drumul beneficiază acum de:

structură rutieră complet refăcută

straturi noi de fundație, legătură și uzură

geocompozit pentru reducerea fisurilor

rigole și șanțuri noi

peste 1.000 metri de dren

23 de drumuri laterale amenajate

parapet de protecție

„Modul în care s-a lucrat aici arată că, atunci când lucrurile sunt bine organizate, proiectele pot fi finalizate corect și la timp. Drumurile bune și sigure sunt baza oricărei dezvoltări: conectează comunitățile, atrag investiții și creează condițiile necesare pentru ca fiecare localitate să prospere”, a declarat președintele Gheorghe Șoldan.