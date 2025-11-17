Gheorghe Șoldan: DJ 208E Uidești – Forăști – Oniceni, modernizat cu 8 luni înainte de termen


Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat finalizarea și recepționarea lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 208E, pe sectorul Uidești – Forăști – Oniceni, cu o lungime de aproximativ 7 kilometri.

Lucrările au fost preluate în octombrie 2024 la un stadiu fizic de circa 47 % și au fost finalizate cu aproape 8 luni înainte de termenul contractual inițial, stabilit pentru sfârșitul lunii iunie 2026.

Valoarea investiției a fost de 21,4 milioane de lei, finanțată integral prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Drumul beneficiază acum de:

  • structură rutieră complet refăcută
  • straturi noi de fundație, legătură și uzură
  • geocompozit pentru reducerea fisurilor
  • rigole și șanțuri noi
  • peste 1.000 metri de dren
  • 23 de drumuri laterale amenajate
  • parapet de protecție

„Modul în care s-a lucrat aici arată că, atunci când lucrurile sunt bine organizate, proiectele pot fi finalizate corect și la timp. Drumurile bune și sigure sunt baza oricărei dezvoltări: conectează comunitățile, atrag investiții și creează condițiile necesare pentru ca fiecare localitate să prospere”, a declarat președintele Gheorghe Șoldan.


