Campionatul Național de Înot în bazin scurt: Anastasia Pețenghe, dublă campioană și pe podium în alte șase probe. CSU Suceava, locul 13 național din 85 de cluburi prezente

Clubul Sportiv Universitar Suceava a încheiat pe poziția a 13-a în clasamentul general pe cluburi la Campionatul Național de Înot în bazin de 25 m pentru Seniori, Tineret și Juniori I-II, competiție care a reunit 85 de cluburi din toată țara.

Cea mai strălucită performanță a delegației sucevene a venit din partea tinerei Anastasia Pețenghe (14 ani, Juniori II), care a dominat probele de fond și a urcat pe podium în toate celelalte probe la care a participat:

Locul 1 – 400 m liber

Locul 1 – 800 m liber

Locul 2 – 200 m liber

Locul 2 – 100 m liber

Locul 3 – 50 m liber

Tot Anastasia a obținut și medalii valoroase la categoriile superioare:

argint la 800 m liber Juniori I

bronz la 800 m liber Tineret

bronz la 800 m liber Open

Potrivit punctajului FINA, Anastasia Pețenghe s-a clasat pe locul 3 național în topul celor mai bune performanțe individuale ale întregului campionat.

O altă sportivă care a adus medalii clubului a fost Irina Diaconescu (Juniori I):

Locul 3 – 400 m mixt

Locul 3 – 400 m liber

La băieți, Filip Andriu (Juniori II) a completat recolta de medalii cu două bronzuri:

Locul 3 – 50 m spate

Locul 3 – 100 m spate

Felicitări au fost transmise și celorlalți membri ai lotului conduși de antrenoarea Sorina Diaconescu – Ioana Scepanschi, Adrian Atudorei, David Popescu și Vlad Diaconescu – pentru finale și recorduri personale.