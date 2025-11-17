Campionatul Național de Înot în bazin scurt: Anastasia Pețenghe, dublă campioană și pe podium în alte șase probe. CSU Suceava, locul 13 național din 85 de cluburi prezente

Intră acum și în grupul de
Clubul Sportiv Universitar Suceava a încheiat pe poziția a 13-a în clasamentul general pe cluburi la Campionatul Național de Înot în bazin de 25 m pentru Seniori, Tineret și Juniori I-II, competiție care a reunit 85 de cluburi din toată țara.
Cea mai strălucită performanță a delegației sucevene a venit din partea tinerei Anastasia Pețenghe (14 ani, Juniori II), care a dominat probele de fond și a urcat pe podium în toate celelalte probe la care a participat:
- Locul 1 – 400 m liber
- Locul 1 – 800 m liber
- Locul 2 – 200 m liber
- Locul 2 – 100 m liber
- Locul 3 – 50 m liber
Tot Anastasia a obținut și medalii valoroase la categoriile superioare:
- argint la 800 m liber Juniori I
- bronz la 800 m liber Tineret
- bronz la 800 m liber Open
Potrivit punctajului FINA, Anastasia Pețenghe s-a clasat pe locul 3 național în topul celor mai bune performanțe individuale ale întregului campionat.
O altă sportivă care a adus medalii clubului a fost Irina Diaconescu (Juniori I):
- Locul 3 – 400 m mixt
- Locul 3 – 400 m liber
La băieți, Filip Andriu (Juniori II) a completat recolta de medalii cu două bronzuri:
- Locul 3 – 50 m spate
- Locul 3 – 100 m spate
Felicitări au fost transmise și celorlalți membri ai lotului conduși de antrenoarea Sorina Diaconescu – Ioana Scepanschi, Adrian Atudorei, David Popescu și Vlad Diaconescu – pentru finale și recorduri personale.
