Informare meteo de vreme rece, ploi, lapoviță și ninsori la munte

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți, la ora 10:00, o informare meteorologică valabilă de marți, 18 noiembrie ora 10:00, până miercuri, 19 noiembrie ora 14:00, pentru cea mai mare parte a teritoriului României.

Potrivit meteorologilor, în următoarele 28 de ore vremea se va deteriora accentuat, cu precipitații în aproape toată țara și o răcire semnificativă.

Principalele fenomene așteptate:

Ploi importante cantitativ în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde se vor acumula 20-30 l/mp, izolat posibil mai mult.

Precipitații mixte în Transilvania și Moldova, iar în noaptea de marți spre miercuri (18/19 noiembrie) vor predomina ninsorile. Local se va depune strat de zăpadă de 2-6 cm, izolat 10-12 cm.

Ninsori consistente la munte, unde stratul de zăpadă va crește treptat, depășind pe creste 15 cm.

Vânt temporar tare, cu rafale de 40-60 km/h, mai ales în est, sud-est și centru în cursul zilei de marți, iar noaptea în regiunile sudice.

Răcire accentuată – procesul de răcire început astăzi va continua și miercuri, când temperaturile maxime vor fi cuprinse doar între 4 și 11 grade Celsius în toată țara.