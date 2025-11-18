Prima ninsoare din sezon în zona de munte a Sucevei. DRDP Iași spune că utilajele de deszăpezire sunt deja mobilizate



Primul episod de iarnă și-a făcut deja apariția în zona montană înaltă a județului Suceava. În această dimineață a nins slab pe crestele masivelor Rarău, Giumalău și Bistriței, iar în restul zonei montane precipitațiile au fost sub formă de lapoviță.

Imagini surprinse pe DN 17A, Pasul Palma – Ciumârna

Potrivit DRDP Iași, la această oră toate drumurile naționale din regiunea Moldovei sunt perfect circulabile, fără restricții sau probleme de aderență. Utilajele de deszăpezire au fost deja mobilizate preventiv în zonele critice.

Meteorologii avertizează însă că vremea se răcește accentuat în următoarele 24-48 de ore, iar în zona montană înaltă vor mai fi episoade de precipitații mixte și ninsori slabe.

Pe timpul nopții sunt posibile depuneri de polei sau chiciură.