Gheorghe Șoldan: Varianta ocolitoare Gura Humorului tot mai aproape de șantier. Am obținut reavizarea CTE la Ministerul Transporturilor

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, marți, obținerea unui nou aviz esențial pentru varianta ocolitoare a orașului Gura Humorului: reavizarea proiectului în Comisia Tehnico-Economică (CTE) a Ministerului Transporturilor, la doar o săptămână după avizul similar primit de la CNAIR.

„Bifăm astfel încă o etapă importantă în procesul de reavizare a acestui proiect, după reducerea costurilor cu aproape 20 de milioane de euro, astfel încât investiția să poată fi în sfârșit finanțată”, a spus președintele Șoldan.

Următorii pași sunt obținera avizului Comisiei Interministeriale, reaprobarea indicatorilor tehnico-economici în ședință de Guvern și lansarea licitației de execuție

„Dacă totul decurge normal, utilajele vor intra pe teren în prima jumătate a anului 2026”, a precizat președintele CJ Suceava.

El a subliniat că a venit cu singura soluție realistă și finanțabilă: execuția în două etape, în profil jumătate (half-profile).

„Astfel am reușit să reducem costurile de la 540 de milioane de euro (devizul din 2023) la aproximativ 160 de milioane de euro cu TVA inclus”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Varianta ocolitoare Gura Humorului este așteptată de peste un deceniu și reprezintă una dintre cele mai importante priorități de infrastructură pentru Bucovina, eliminând traficul greu și ambuteiat prin centrul orașului, mai ales în sezonul turistic.

„Important este să deblocăm acest proiect, pentru că ne-am pierdut răbdarea cu toții. De peste un deceniu se vorbește despre această variantă ocolitoare și e firesc să nu mai creadă nimeni până nu vede utilajele pe teren. Bucovina merită un drum care să nu mai fie un calvar în sezonul turistic și în zilele de trafic intens, blocând inclusiv turismul și dezvoltarea economică a zonei.”, a concluzionat Gheorghe Șoldan.