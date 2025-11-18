Siret: „Romanțele toamnei” – concert extraordinar la Muzeul de Istorie – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina



Sâmbătă, 22 noiembrie 2025, de la ora 17:00, Muzeul Național al Bucovinei invită publicul la un nou eveniment de marcă din cadrul proiectului „Zile și nopți la Muzeul Național al Bucovinei”.

Sub genericul „Romanțele toamnei”, publicul va avea parte de un recital de lied și romanțe susținut de artiști de excepție din România și Republica Moldova.

Pe scena Muzeului de Istorie Siret – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina vor urca:

Tatiana Costiuc – soprană, solistă a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunkevici” din Chișinău

– soprană, solistă a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunkevici” din Chișinău Elena Turea – pian, cadru universitar la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău

– pian, cadru universitar la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău Casiana Juravle & Teodora Juravle – pian la patru mâini

În program vor fi interpretate lucrări de Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms, Franz Liszt, Richard Strauss, Serghei Rahmaninov, George Enescu, Gheorghe Dima și Eugen Doga – un repertoriu care împletește romantismul european cu pagini emblematice ale muzicii românești și moldovenești.

Evenimentul este prezentat de Corina Alexandra Răducanu și se desfășoară cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Suceava.