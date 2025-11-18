Întrerupere majoră la unul dintre cei mai mari furnizori de infrastructură și securitate pentru internet. Mii de site-uri și platforme afectate



Cloudflare, unul dintre cei mai mari furnizori de infrastructură și securitate pentru internet, a anunțat marți o problemă majoră de „instabilitate în rețea” care afectează backbone-ul său global.

Problemele suferite de furnizor au cauzat downtime pe site-uri precum X (fostul Twitter), OpenAI, Letterboxd și chiar jocuri multiplayer precum Call of Duty. De asemenea, Dashboard-ul Cloudflare și API-urile sale au fost indisponibile.

Deși compania nu a oferit încă detalii despre cauză, amploare sau durata incidentului, reacția pieței a fost imediată: acțiunile Cloudflare (simbol NET) au scăzut cu aproximativ 2,5 % în tranzacțiile pre-market pe bursa de la New York.

Pentru o companie al cărei principal produs este chiar fiabilitatea internetului – CDN, protecție DDoS, DNS și servicii edge – orice întrerupere, chiar și parțială, este percepută ca un semnal de alarmă extrem de serios. Mii de site-uri majore, aplicații și servicii online din întreaga lume rulează în spatele infrastructurii Cloudflare, motiv pentru care investitorii tratează fiecare „issue” ca pe un risc sistemic.

„Dacă Cloudflare tușește, jumătate de internet răcește”, au scris deja mai mulți analiști pe rețelele sociale, în timp ce traderii au început să reducă expunerea. Unul dintre comentariile virale de pe Wall Street Bets rezumă perfect starea de spirit: „Cloudflare woke up and chose downtime”.

Reprezentanții Cloudflare au confirmat doar că echipele tehnice lucrează la rezolvare și că vor veni cu actualizări pe măsură ce situația evoluează. Până la ora publicării știrii, pagina oficială de status (cloudflarestatus.com) indica probleme în mai multe regiuni, inclusiv Europa și America de Nord.