ACET Suceava anunță că apa potabilă va fi oprită 13 ore, joi,  în mai multe localități din județul Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



ACET S.A. Suceava anunță că joi, 20 noiembrie 2025, între orele 07:00 și 20:00, furnizarea apei potabile va fi întreruptă complet în mai multe zone ale municipiului și ale județului. Măsura este necesară pentru executarea unor lucrări programate în incinta Gospodăriei de Apă Sf. Ilie, lucrări incluse în proiectul cu finanțare europeană „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată din localitățile Suceava și Salcea – LOT 1”.

Pe durata celor 13 ore, apa va lipsi la robinetele consumatorilor casnici, agenților economici și instituțiilor publice din următoarele localități și cartiere: Berchișești, Măzănăiești, Lucăcești, Cornu Luncii, Ciprian Porumbescu, Liteni-Moara, Frumoasa, Bulai, Moara Nica, Moara Carp și cartierul Sf. Ilie din comuna Șcheia.

Reprezentanții ACET estimează că lucrările vor fi finalizate până la ora 20:00, moment în care va începe încărcarea treptată a conductelor și reluarea alimentării cu apă. Dacă intervenția se va prelungi, societatea va comunica imediat orice modificare a programului.

Consumatorilor li se recomandă să își constituie rezerva de apă necesară pentru consum și activități gospodărești pe parcursul zilei de joi. La reluarea furnizării este posibil ca apa să aibă o turbiditate mai ridicată pentru câteva minute; în acest caz este suficient să lăsați robinetul deschis până când curge limpede. Dacă apa rămâne tulbure o perioadă mai lungă, vă rugăm să apelați Dispeceratul ACET la numărul 0230 522 902 (funcționează non-stop), unde o echipă va interveni prompt.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere. Aceste lucrări sunt absolut necesare pentru îmbunătățirea calității și siguranței alimentării cu apă în municipiul Suceava și în localitățile învecinate”, au transmis reprezentanții ACET S.A.