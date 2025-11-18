Bărbat reținut în Suceava și plasat sub control judiciar după ce a amenințat cu briceagul un tată și pe fiul acestuia și le-a vandalizat mașina



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Suceava au continuat cercetările în cazul scandalului violent produs duminică, 16 noiembrie 2025, în jurul orei 11:15, în zona stației Orizont (Calea Unirii), lângă pizzeria Luca.

Potrivit anchetei, un bărbat în vârstă de 37 de ani a intrat în conflict verbal cu un tată și fiul său, iar discuția a degenerat rapid. Acesta a scos un briceag din buzunar și i-a amenințat cu moartea pe cei doi, a adresat injurii și amenințări repetate și a lovit și a distrus mai multe elemente de caroserie ale autoturismului Mercedes-Benz în care se aflau victimele.

Faptele au creat o stare de temere nu doar victimelor, ci și trecătorilor, tulburând grav ordinea și liniștea publică.

În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore marți, 17 noiembrie, fiind cercetat pentru: două infracțiuni de amenințare, o infracțiune de tulburare a ordinii și liniștii publice și o infracțiune de distrugere.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, iar bărbatul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă. Instanța a respins însă măsura arestului și a dispus control judiciar pentru 60 de zile, bărbatul fiind pus imediat în libertate.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.