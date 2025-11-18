Bărbat reținut în Suceava și plasat sub control judiciar după ce a amenințat cu briceagul un tată și pe fiul acestuia și le-a vandalizat mașina

Intră acum și în grupul de
Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Suceava au continuat cercetările în cazul scandalului violent produs duminică, 16 noiembrie 2025, în jurul orei 11:15, în zona stației Orizont (Calea Unirii), lângă pizzeria Luca.
Potrivit anchetei, un bărbat în vârstă de 37 de ani a intrat în conflict verbal cu un tată și fiul său, iar discuția a degenerat rapid. Acesta a scos un briceag din buzunar și i-a amenințat cu moartea pe cei doi, a adresat injurii și amenințări repetate și a lovit și a distrus mai multe elemente de caroserie ale autoturismului Mercedes-Benz în care se aflau victimele.
Faptele au creat o stare de temere nu doar victimelor, ci și trecătorilor, tulburând grav ordinea și liniștea publică.
În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore marți, 17 noiembrie, fiind cercetat pentru: două infracțiuni de amenințare, o infracțiune de tulburare a ordinii și liniștii publice și o infracțiune de distrugere.
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, iar bărbatul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă. Instanța a respins însă măsura arestului și a dispus control judiciar pentru 60 de zile, bărbatul fiind pus imediat în libertate.
Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.
