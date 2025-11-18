QS World University Rankings: Sustainability 2026 USV Suceava se menține pe locul 7 între universitățile românești și urcă în top 1301–1400 mondial



Suceava, 18 noiembrie 2025 – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) continuă să fie recunoscută pe plan internațional pentru eforturile sale în domeniul dezvoltării durabile. În ediția 2026 a prestigiosului clasament QS World University Rankings: Sustainability, publicat astăzi de Quacquarelli Symonds, USV ocupă poziția 1301–1400 la nivel mondial și își păstrează locul 7 în ierarhia națională, între cele 12 universități românești evaluate.

Clasamentul analizează peste 2.000 de universități din întreaga lume prin prisma indicatorilor de mediu, social și de guvernanță (ESG), aliniați la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU.

Cele mai bune performanțe ale USV:

Loc în top 945 mondial și top 320 european la indicatorul Guvernanță

și la indicatorul Locul 3 național la cercetare în domeniul mediului

la Locul 5 național la indicatorii Educație pentru mediu și Sănătate și bunăstare

Față de ediția anterioară, rankingul include aproape 250 de universități noi, dintre care două din România.

Creșterea constantă a numărului de universități cuprinse în QS World University Rankings: Sustainability este una firească în contextul unui interes crescut pentru abordarea performantă a problematicii privind sustenabilitatea, preocupare direct conectată la eforturile statelor lumii de a urmări îndeplinirea celor 17 obiective de dezvoltare sustenabilă definite de ONU. Prin activitatea de cercetare și cea didactică, prin sistemul de guvernanță și prin angajamentul față de comunitate, mediul academic este cel care oferă expertiza și resursele necesare pentru o educație eficientă în domeniul mediului și pentru implementarea unor politici de actualitate privind dezvoltarea durabilă.