Stulpicani: Femeie evacuată din locuință după ce și-a lovit soțul și i-a zgâriat fața. Poliția a emis ordin de protecție provizoriu

Poliția orașului Frasin a fost sesizată, luni după amiaza în jurul orei 17:45 prin 112 de un bărbat din comuna Stulpicani care a reclamat că soția sa face scandal acasă.

Echipajul deplasat la fața locului a constatat că, pe fondul unui acces de gelozie, o femeie și-a agresat fizic soțul, lovindu-l cu palmele peste față. Bărbatul prezenta escoriații vizibile la nivelul feței, însă a refuzat transportul cu ambulanța, fiind îndrumat să obțină certificat medico-legal.

În urma completării formularului de evaluare a riscului conform Legii 217/2003, polițiștii au stabilit existența unui risc iminent pentru victimă. Drept urmare, a fost emis imediat ordin de protecție provizoriu pe o durată de 5 zile (120 de ore) față de femeie, cu următoarele măsuri obligatorii:

părăsirea temporară a locuinței comune din satul Stulpicani;

păstrarea unei distanțe minime de 50 de metri față de soț și față de domiciliul familiei.

Ulterior intervenției polițienești, starea femeii s-a agravat, motiv pentru care a fost internată de urgență la Secția de Psihiatrie a Spitalului Orășenesc Câmpulung Moldovenesc.

Cazul este instrumentat de Poliția orașului Frasin sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, iar Primăria Stulpicani – Compartimentul de Asistență Socială a fost notificată oficial.