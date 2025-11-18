Accident rutier pe DJ 177A, în Doroteia: Tânăr de 20 de ani a pătruns cu autoturismul pe contrasens și a lovit mașina condusă de o tânără din Cehia


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

În seara zilei de 17 noiembrie 2025, în jurul orei 19:35, pe drumul județean 177A, în localitatea Doroteia (comuna Ostra), a avut loc un accident rutier soldat cu rănirea ușoară a unei tinere de 27 de ani, cetățean ceh.

Polițiștii au stabilit că un tânăr de 20 de ani din comuna Stulpicani, care conducea un autoturism Audi A6 pe direcția Stulpicani – Frasin, nu a adaptat viteza într-o succesiune de curbe, a pierdut controlul direcției, a derapat și a pătruns pe sensul opus, unde a intrat în coliziune laterală cu un Volkswagen Passat condus regulamentar de tânăra cetățeană cehă, care circula din sens opus (Frasin – Stulpicani).

În urma impactului, cele două autoturisme au fost avariate, iar conducătoarea VW Passat a suferit leziuni ușoare. Echipajul SAJ Suceava – Substația Gura Humorului a transportat-o la Compartimentul Primiri Urgențe al Spitalului Orășenesc Gura Humorului, unde medicii au diagnosticul „contuzie antebraț drept”.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă , cercetările fiind continuate de polițiștii din Gura Humorului sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR