USV, prezentă la reuniunea de management a Alianței Europene NEOLAiA de la Jaén

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava continuă să joace un rol activ în Alianța Universităților Europene NEOLAiA. În perioada 10–11 noiembrie, prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean, prorector și coordonator local al proiectului, alături de lect. univ. dr. Anamaria Bucaciuc, responsabil tehnic, au reprezentat USV la reuniunea grupului de lucru WP1 – Managementul proiectului, găzduită de Universitatea din Jaén.

Întâlnirea a reunit echipele de coordonare ale celor nouă universități partenere și a avut ca obiective principale armonizarea mecanismelor de management, comunicare și raportare pentru toate cele 10 pachete de lucru ale alianței.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat:

pregătirea raportării intermediare tehnice și financiare de la finalul anului 2025

îmbunătățirea proceselor de comunicare internă și externă

evaluarea activităților derulate până în prezent

planificarea detaliată a etapelor viitoare și consolidarea viziunii comune „Transforming regions for an inclusive Europe”

Alianța NEOLAiA, formată din universități tinere și dinamice din șapte țări europene, promovează conectivitatea regională prin proiecte concrete de digitalizare, diversitate și mobilitate extinsă academică și profesională.