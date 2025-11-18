Focuri de armă la ieșirea din Suceava: Un șofer urmărit de poliție a abandonat mașina plină cu țigări de contrabandă și a fugit prin lanul de porumb



Un echipaj al Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava a încercat , marți seara, în jurul orei 18:15, să oprească în trafic un autoturism la ieșirea din municipiu spre Fălticeni (DN2-E85). Conducătorul auto a ignorat semnalele regulamentare, a accelerat și a declanșat o urmărire.

Au fost alertate imediat echipaje suplimentare, inclusiv de la Poliția Fălticeni. La câțiva kilometri, șoferul a virat brusc pe un drum de pământ, a abandonat mașina și a fugit pe jos printr-o zonă agricolă cu vegetație uscată și lan de porumb.

Polițiștii au trecut la urmărirea pe jos a acestuia, au somat în repetate rânduri fugarul și au executat trei focuri de avertisment în plan vertical cu armamentul din dotare. Din cauza terenului accidentat și a întunericului, bărbatul a reușit să scape.

În autoturismul abandonat au fost descoperite mai multe colete cu țigări, motiv pentru care cazul a fost preluat de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Suceava. Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.

După identificarea șoferului, acesta va fi sancționat și contravențional pentru nerespectarea semnalelor polițiștilor, viteza excesivă și alte abateri la regimul rutier.

„Pe tot parcursul urmăririi, polițiștii au evaluat permanent riscurile și au acționat proporțional, nefiind pusă în pericol siguranța altor participanți la trafic”, au transmis reprezentanții IPJ Suceava.

Cercetările continuă pentru identificarea și tragerea la răspundere penală a conducătorului auto.