Accident în cursul nopții la Verești: Autoturism lovit de tren la trecerea la nivel cu calea ferată

Un accident rutier a avut loc în noaptea de marți spre miercuri la o trecere la nivel cu calea ferată situată între localitățile Verești și Văratec.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, un autoturism a fost lovit violent de un tren, în circumstanțe care urmează să fie stabilite de polițiști. La fața locului au intervenit rapid pompierii militari de la Detașamentul Suceava cu o autospecială pentru stingere, o autospecială de descarcerare și două ambulanțe SMURD (una EPA și una TIM)

În autoturism se aflau doi bărbați, ambii conștienți și cooperanți. După acordarea primului ajutor, unul dintre ei a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava pentru investigații și tratament suplimentar. Cel de-al doilea bărbat a refuzat transportul la spital.

Traficul feroviar pe magistrala Suceava – Roman a fost temporar blocat, iar circulația rutieră pe sectorul respectiv a fost deviată.