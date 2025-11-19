Operațiunea „Ziua Z” a Poliției Române și DIICOT: Peste 200 de percheziții și 250 de mandate de aducere pentru destructurarea grupurilor de criminalitate organizată



Poliția Română și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), cu sprijinul Poliției de Frontieră și al Jandarmeriei Române, au declanșat miercuri o vastă acțiune la nivel național pentru combaterea criminalității organizate. Operațiunea, denumită generic „Ziua Z” și inițiată în 2018, vizează destructurarea unor grupări infracționale specializate în trafic de persoane și minori, pornografie infantilă, trafic de droguri și criminalitate informatică.

Potrivit comunicatului oficial al Poliției Române, sunt în curs de executare peste 200 de mandate de percheziție domiciliară și peste 250 de mandate de aducere în fața procurorilor. Acțiunile se desfășoară simultan în mai multe județe, cu accent pe obținerea de probe privind activitățile ilegale ale suspecților și identificarea bunurilor care pot fi confiscate sau folosite pentru recuperarea prejudiciilor.

Operațiunea „Ziua Z” a fost lansată în contextul creșterii activităților infracționale transnaționale, iar în edițiile anterioare a dus la rețineri multiple și confiscări substanțiale. Un video cu imagini de la fața locului a fost publicat pe canalul oficial al Poliției Române: https://youtu.be/_HgbxdybYE8.

Autoritățile anunță că, pe măsură ce anchetele evoluează, vor fi făcute publice informații suplimentare, în limita secretului urmăririi penale.