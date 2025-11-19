DRDP Iași spune că intervine pe drumurile naționale în urma ninsorilor: Carosabilul se prezintă umed, cu sectoare de zăpadă frământată în zona montană



Ninsori slabe și sporadice au început în această dimineață în județele Moldovei, în special în zonele montane din Suceava, Neamț și Bacău. Stratul de zăpadă frământată ajunge până la maximum 2 cm pe unele sectoare, iar pe restul rețelei carosabilul este doar umed, a informat DRDP Iași.

Potrivit sursei citate, pe timpul nopții și în această dimineață, echipele DRDP Iași au acționat preventiv cu 51 de autoutilaje și au împrăștiat 83 de tone de material antiderapant, concentrându-se pe sectoarele critice de pe drumurile naționale din zona montană.

La această oră, toate drumurile naționale din regiune sunt practicabile, fără restricții.

Temperaturile oscilează între -2 °C și +1 °C, cu precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare) în continuare, mai ales la altitudine.

Recomandările DRDP Iași:

Echipați autovehiculul cu anvelope de iarnă

Verificați nivelul antigelului și al lichidului de parbriz

Circulați cu viteză redusă și păstrați distanța mai mare față de vehiculul din față

Porniți luminile de întâlnire și folosiți luminile de ceață dacă vizibilitatea scade