Ziua Mondială a Diabetului la Spitalul Județean Suceava: Peste 200 de suceveni testați gratuit, 24 de cazuri noi de diabet descoperite

De Ziua Mondială a Diabetului Zaharat (14 noiembrie), Ambulatoriul de Diabet Zaharat din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a organizat o amplă acțiune de screening gratuit. Peste 200 de suceveni au trecut pragul cabinetelor, iar rezultatele sunt îngrijorătoare: au fost diagnosticate 24 de cazuri noi de diabet zaharat și 36 de persoane aflate în stadiul de prediabet.

Coordonată de dr. Claudiu Cobuz, șeful Secției Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice, acțiunea a oferit:

99 de consultații gratuite efectuate de cei 5 medici diabetologi

efectuate de cei 5 medici diabetologi 113 determinări gratuite ale hemoglobinei glicozilate (HbA1c) și glicemiei

și glicemiei 286 de cutii cu teste de glicemie distribuite pacienților din județ

distribuite pacienților din județ 81 de analize de compoziție corporală realizate de studenții specializării Nutriție și Dietetică de la Facultatea de Medicină și Științe Biologice a USV

Rezultatele analizei corporale au arătat că la persoanele evaluate (majoritatea femei, cu vârsta medie de 60 de ani):

peste jumătate din masa corporală este reprezentată de țesut adipos

masa musculară este redusă

aproximativ 6 din 10 pacienți au deja diabet zaharat

„Diabetul nu mai este o boală rară, ci o realitate cotidiană care consumă resurse medicale enorme și afectează profund familiile. Prediabetul poate fi oprit prin schimbarea stilului de viață – acesta este mesajul pe care l-am transmis cu această ocazie”, a declarat dr. Claudiu Cobuz.

Spitalul Județean Suceava reamintește că hemoglobina glicozilată (HbA1c) este cea mai importantă analiză pentru monitorizarea diabetului, reflectând media glicemiei din ultimele 3 luni și riscul de complicații.

Acțiunea a fost organizată cu sprijinul conducerii spitalului și al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, în parteneriat cu studenții-voluntari.