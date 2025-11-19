Tentativă de omor în județul Suceava: Bărbat agresat pe terasa unui magazin



Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și au solicitat Tribunalului Suceava arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui bărbat cercetat pentru tentativă la infracțiunea de omor.

Din probele administrate până în prezent rezultă că, în seara zilei de 14 noiembrie 2025, în jurul orei 20:15, pe terasa unui magazin dintr-o localitate rurală a județului Suceava, inculpatul i-a aplicat victimei o lovitură puternică în zona capului cu un obiect contondent din lemn.

În urma agresiunii, persoana vătămată a suferit un traumatism cranio-cerebral grav, cu fractură cu înfundare biparietală, hematom extradural și hemoragie subarahnoidiană. Starea victimei a necesitat intervenție chirurgicală de urgență, iar medicii au acordat 50-55 de zile de îngrijiri medicale. Leziunile au pus în pericol iminent viața pacientului.

Procurorii au reținut că inculpatul a prevăzut posibilitatea producerii decesului, chiar dacă nu l-a urmărit în mod direct, acceptând însă producerea acestui rezultat.

Cauza se află în continuare în faza de urmărire penală, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor comiterii faptei și a răspunderii penale.