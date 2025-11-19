Deces subit al unei femei de 37 de ani în localitatea Bosanci



Serviciul de Poliție Rurală nr. 2 Ipotești a fost sesizat, marți la ora 15:46 prin 112 cu privire la faptul că în satul comuna Bosanci, o femeie a fost găsită căzută în curtea locuinței.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că persoana în cauză, o femeie de 37 de ani din localitate, locuia împreună cu sora sa. În jurul orei 15:40, aceasta ieșise în curte pentru a arunca apa dintr-un lighean, moment în care sora sa a auzit un zgomot puternic. La ieșirea în curte, aceasta a constatat că sora sa era căzută la pământ, fără reacție.

Sora femeii a alertat imediat vecinii, care au sunat la 112. Echipajul SAJ Suceava sosit la fața locului a efectuat manevre de resuscitare timp de aproximativ 45 de minute, însă fără succes. La ora 16:49 a fost declarat decesul.

La examinarea sumară a cadavrului nu au fost constatate urme vizibile de violență.

Persoana decedată era cunoscută cu mai multe afecțiuni medicale, dar nu urma un tratament medicamentos.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate de polițiștii din cadrul Postului de Poliție Bosanci. Pentru stabilirea exactă a cauzei decesului urmează să fie efectuată necropsia.