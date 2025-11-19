Ordin de protecție provizoriu emis la Rădăuți pentru o femeie de 41 de ani amenințată telefonic de soțul plecat la muncă în Germania



Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți – Biroul Ordine Publică, Compartiment Proximitate au fost sesizați marți, în jurul orei 10:40, de o femeie de 41 de ani din localitate, care a reclamat că este amenințată cu moartea de propriul soț.

Din cercetări a reieșit că cei doi sunt căsătoriți de aproximativ 15 ani, bărbatul în vârstă de 40 de ani aflându-se în prezent la muncă în Germania și urmând să revină în țară în luna decembrie. Pe fondul unor suspiciuni de gelozie, în datele de 12 și 17 noiembrie 2025, acesta i-ar fi transmis soției, prin apeluri telefonice, amenințări grave cu acte de violență.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au constatat existența unui risc iminent la adresa vieții și integrității femeii, motiv pentru care au emis pe loc ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului. Prin acest ordin, agresorul are interdicție de a se apropia de victimă și de locuința acesteia pe o perioadă de 5 zile, măsură ce va fi înaintată judecătorului de drepturi și libertăți pentru confirmare sau prelungire.

Victima a declarat că nu dorește, deocamdată, instalarea unui sistem electronic de supraveghere (brățară electronică).

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, cercetările fiind continuate de polițiștii rădăuțeni.