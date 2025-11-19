Prins că a montat conductoare ce ocoleau contorul: Bărbat de 50 de ani din comuna Zvoriștea, cercetat pentru furt de energie electrică



Polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Adâncata au fost sesizați, marți dimineață, în jurul orei 10:30, prin 112, de o echipă de intervenție Delgaz Grid care efectua verificări în satul Buda, comuna Zvoriștea.

Lucrătorii distribuitorului de energie au sesizat că la locuința unui bărbat în vârstă de 50 de ani, există indicii clare de branșament ilegal. Ajunși la fața locului, polițiștii l-au identificat pe proprietar și au intrat în casă împreună cu electricienii autorizați.

În podul locuinței a fost descoperită o instalație artizanală prin care curentul era sustras înainte de contor: între firida de branșament și contorul montat în interior, pe fază și pe nul erau conectate două conductoare de cupru galben-verde de 2,5 mm² care alimentau direct întreaga instalație a casei, ocolind complet aparatul de măsură.

La verificarea cu detectorul de joasă tensiune, conductorii improprizați indicau valori între 246 și 246–249 V, dovadă că locuința era alimentată în permanență prin această metodă ilegală.

Echipa Delgaz Grid a debranșat imediat imobilul de la rețea. Prejudiciul urmează să fie calculat și comunicat ulterior de furnizor.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare”, faptă pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă.