Patru tineri în arest după ce au bătut și jefuit un bărbat în centrul Sucevei

Un caz de violență stradală filmat și postat pe Facebook în urmă cu o lună a dus la identificarea și arestarea preventivă a celor patru autori, toți tineri cu vârste între 19 și aproximativ 25 de ani.

Potrivit anchetei polițiștilor, în noaptea de 19/20 octombrie 2025, în jurul orei 21:30, în zona magazinului Zodiac de pe strada Alexandru cel Bun din Suceava un bărbat în vârstă de 48 de ani din orașul Liteni a fost abordat de un tânăr care i-a cerut „un foc” pentru țigară. Sub pretextul că vrea să-i prezinte prietena, agresorul l-a ademenit pe bărbat pe o stradă lăturalnică, unde așteptau alți doi complici.

Acolo, bărbatul a fost lovit cu pumnii și picioarele până a căzut la pământ, după care i s-a cerut să dea bani. Speriat, acesta i-a condus pe agresori până la mașina sa și le-a predat 100 de lei pe care îi avea la parasolar.

Întreaga scenă a fost parțial filmată cu telefonul mobil de un al patrulea tânăr, iar înregistrarea a fost postată ulterior pe Facebook, ceea ce a permis polițiștilor de la Biroul Investigații Criminale – Mica Violență să deschidă ancheta.

După percheziții informatice și măsuri informativ-operative, au fost identificați și audiați cei patru suspecți: D.D.R.I., G.Y.C., C.E. și H.D. (cel care a filmat)

La data de 18 noiembrie 2025, H.D. (19 ani, din municipiul Suceava) a fost reținut 24 de ore, iar ulterior Judecătoria Suceava a emis pe numele său mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cei trei complici, care se aflau deja încarcerați în alt dosar la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Piatra-Neamț, au fost aduși sub escortă la Suceava, audiați și li s-a extins acțiunea penală pentru aceleași fapte.

Cei patru sunt cercetați în prezent pentru infracțiunile de tâlhărie calificată și loviri sau alte violențe, fapte comise în formă agravată prin participarea mai multor persoane.