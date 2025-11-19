Incendiile intenționate la două hale din Dumbrăveni: Bărbat de 30 de ani, arestat preventiv pentru distrugere prin incendiere



Un bărbat de 30 de ani din comuna Dumbrăveni, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că în noaptea de 16 spre 17 octombrie 2025 a provocat intenționat două incendii care au distrus hale și bunuri în valoare de sute de mii de lei, punând în pericol și imobilele învecinate.

Potrivit anchetatorilor de la Serviciul de Investigații Criminale al IPJ Suceava, în intervalul orar 01:55–02:50, N.T. (30 de ani), aflat în stare avansată de ebrietate și motivat de vechi divergențe cu două familii din localitate, s-a deplasat pedestru la prima hală, situată pe strada Stadion. A trecut prin curtea Asociației Umanitare „Miros de Cer”, a escaladat gardul, a spart un geam și a aruncat în interior materiale textile aprinse, provocând un incendiu violent.

Aproximativ o oră mai târziu (02:55–03:30), același individ s-a îndreptat spre a doua hală, aflată la doar 120 de metri distanță, pe aceeași stradă Stadion, unde a procedat identic, incendiind bunuri și obiecte, inclusiv piese de mobilier și autoturisme.

Ambele incendii au prezentat pericol real de propagare la spațiile alăturate.

În urma probelor administrate – inclusiv imagini de pe camerele de supraveghere și reconstituirea traseului parcurs de suspect (într-unul dintre cazuri intrând direct din propria curte) – marți, 18 noiembrie 2025, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea lui N.T. pentru 24 de ore.

Ulterior, Judecătoria Suceava a admis propunerea de arestare preventivă, emițând mandat pentru 30 de zile. Inculpatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere în formă calificată și continuată pedeapsa prevăzută fiind închisoarea de la 5 la 12 ani.