Urmărire pe DN2: Șoferul unui Audi plin cu țigări de contrabandă a fugit prin lanul de porumb după ce a fost somat cu focuri de armă

O urmărire spectaculoasă a avut loc marți după-amiază pe Varianta Ocolitoare 2 (VO2P) și DN2, după ce un șofer de Audi A6 a ignorat semnalul regulamentar de oprire al polițiștilor rutieri din cadrul Poliției Municipiului Suceava.

Autoturismul de culoare gri se îndrepta dinspre Șcheia spre Fălticeni când, în loc să oprească la semnalele acustice și luminoase, șoferul a accelerat. Urmărirea a continuat până la kilometrul 430 al DN2, unde mașina a ieșit pe câmp, iar conducătorul a sărit din autoturism și a fugit pe jos peste un teren agricol.

Polițiștii l-au somat de mai multe ori cu „Poliția! Stai că trag!”, executând și focuri de avertisment în plan vertical. Bărbatul nu s-a oprit și a dispărut în lanul de porumb și vegetația uscată. În ciuda căutărilor ample cu mai multe echipaje, până la lăsarea întunericului nu a fost prins.

Suspiciunile polițiștilor s-au confirmat imediat ce au verificat mașina abandonată: în portbagaj și pe bancheta din spate au fost descoperite 12 colete cu 117.960 de țigarete de proveniență Duty-Free (aproape 5.900 de pachete), în valoare de peste 112.000 de lei.

Atât autoturismul Audi A6, cât și întreaga cantitate de țigări au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru contrabandă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava. Polițiștii de la SICE și Criminalistic continuă activitățile pentru identificarea și prinderea șoferului fugar.