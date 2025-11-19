Gheorghe Șoldan: Cetatea de Scaun a Sucevei va fi restaurată printr-o metodă unică în România de „restaurare transparentă” cu structuri metalice spectaculoase și 100% reversibile



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat miercuri că cel mai vizitat obiectiv turistic al județului, Cetatea de Scaun a Sucevei, va intra într-un amplu proces de restaurare inovator, fiind prima dată când în România se aplică tehnica „restaurării transparente”.

„Încă de la preluarea mandatului, împreună cu directorul Muzeului Național al Bucovinei, domnul Emil Ursu, am căutat soluția prin care să readucem cetatea cât mai aproape de aspectul ei medieval, respectând însă strict normele internaționale de restaurare. O reconstrucție clasică din piatră sau sticlă nu este permisă, așa că am ales singura variantă viabilă și spectaculoasă: restaurarea transparentă”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Tehnica aceasta constă în montarea, deasupra zidurilor existente și fără a le atinge, a unei structuri metalice speciale care va sugera forma și volumul original al fortificației medievale. Soluția este complet reversibilă și permite vizitatorilor să „vadă” cetatea așa cum arăta în vremea lui Ștefan cel Mare, păstrând în același timp autenticitatea ruinelor istorice.

Comisia Națională a Monumentelor Istorice a aprobat deja două proiecte-pilot:

Un tronson de 10 metri pe zidul de incintă cu bastioane semicirculare – pentru testarea structurii metalice transparente; Realizarea unui acoperiș ușor, în stil moldovenesc, peste fortul Petru Mușat, care va proteja zidăria de infiltrațiile de apă și va oferi o imagine completă a volumetriei originale.

Documentația tehnică (DALI) va fi finalizată până la sfârșitul anului 2025, iar în primele luni ale anului 2026 vor începe proiectarea și execuția lucrărilor-pilot. În funcție de rezultate, metoda va fi extinsă treptat pe întreaga fortificație.

Inspirația vine din proiecte europene de succes, cel mai cunoscut fiind instalația de la Basilica di Siponto (Puglia, Italia), unde o întreagă bazilică paleocreștină a fost „reconstruită” printr-o structură metalică spectaculoasă de 14 metri înălțime, devenind una dintre cele mai fotografiate atracții din Italia.

„Va fi un proiect îndrăzneț și extrem de atractiv: cetatea va fi iluminată arhitectural noaptea, iar vizitatorii vor putea, în sfârșit, să admire în integralitatea ei fortăreața care nu a fost niciodată cucerită prin luptă”, a adăugat președintele Șoldan.

Cetatea de Scaun a Sucevei, construită și consolidată în timpul domnitorilor Petru I Mușat, Alexandru cel Bun și mai ales Ștefan cel Mare, este unul dintre cele mai importante simboluri ale rezistenței și independenței Moldovei medievale.