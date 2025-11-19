Comunele sucevene Moldova-Sulița, Izvoarele Sucevei și Ulma s-au înfrățit cu localități din regiunea Cernăuți



În cadrul vizitei oficiale a delegației regiunii Cernăuți în România, condusă de șeful Administrației Militare Regionale, Ruslan Zaparaniuk, au fost semnate astăzi 12 acorduri de cooperare teritorială internațională între comunități ucrainene și comune românești.

Evenimentul reprezintă un moment important în consolidarea relațiilor bilaterale ucraineano-române la nivel local și regional.

Lista acordurilor semnate:

Vașkivți – Moldova-Sulița (județul Suceava)

Novoselyția – Apa (județul Satu Mare)

Beregomet – Victor Vlad Delamarina (județul Timiș)

Velykyi Kuciuriv – Dersca (județul Botoșani)

Horișni Șerivți – Știuca (județul Timiș)

Cadubivți – Hănești (județul Botoșani)

Mamaliha – Avrămeni (județul Botoșani)

Nedoboiivți – Cândești (județul Botoșani)

Seliatyn – Izvoarele Sucevei și Ulma (județul Suceava)

Toporivți – Remeți (județul Maramureș)

Iurkivți – Bethhausen (județul Timiș)

„Cooperarea dintre comunitățile noastre va deveni și mai solidă și mai eficientă. Ne așteaptă numeroase inițiative comune și proiecte de amploare”, a declarat Ruslan Zaparaniuk.

Șeful administrației regionale a mulțumit tuturor părților implicate pentru poziția activă și disponibilitatea de colaborare în beneficiu reciproc, subliniind că aceste acorduri vor aduce rezultate concrete pentru cetățenii de pe ambele maluri ale frontierei.