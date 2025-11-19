Paznic de vânătoare, cercetat penal după ce a împușcat câinele ciobănesc al unui localnic din Frumosu



Un eveniment în care un câine a fost împușcat cu armă letală a avut loc marți dimineață în apropierea fondului forestier din satul Deia, comuna Frumosu.

Potrivit primelor date din ancheta polițiștilor, un câine ciobănesc de talie mare, aparținând lui Ț.V. (66 de ani), a fost împușcat în torace de paznicul de vânătoare A.N. (din comuna Vatra Moldoviței).

Sesizarea a fost făcută la ora 15:20 de fiul proprietarului, Ț.Viorel, către polițiștii Secției 14 Poliție Rurală Vama. La fața locului s-au deplasat echipaje din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Suceava, criminaliști de la Câmpulung Moldovenesc și specialiști SAESP.

Examinarea câinelui a relevat o plagă de aproximativ 20 cm în zona toracelui stâng, cu scurgeri de sânge, compatibilă cu o împușcătură executată în jurul orei 09:00. Animalul nu era microcipat și nu avea carnet de sănătate.

În urma percheziției la domiciliul paznicului de vânătoare A.N., polițiștii au ridicat 5 arme deținute legal și 66 de cartușe. Suspectul a fost audiat, însă și-a exercitat dreptul la tăcere.

Câinele a fost ridicat de proprietar și transportat acasă. Medicul veterinar a fost anunțat și va întocmi fișa de observație necroptică.

În cauză s-a deschis dosar penal pentru rănirea cu intenție a animalelor și uz de armă fără drept.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc.