Condamnări dure în dosarul corupției de la Serviciul Permise Suceava: Fostul șef Radu Obreja, condamnat la 10 ani de închisoare

Tribunalul Botoșani a pronunțat miercuri o hotărâre în unul dintre cele mai ample dosare de corupție din ultimii ani, cunoscut sub numele de „Fabrica de permise de la Suceava”. Un număr de 34 de inculpați, majoritatea polițiști, instructori auto și intermediari, au fost condamnați pentru infracțiuni grave precum constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită în formă continuată și trafic de influență, legate de fraudarea examenelor pentru obținerea permiselor de conducere. Pedepsele variază de la închisoare cu suspendare la pedepse efective de până la 10 ani, iar instanța a dispus confiscări masive de sume de bani provenite din mită.

În centrul cazului se află Radu Ionuț Obreja, fost comisar-șef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Suceava, condamnat la o pedeapsă finală de 10 ani de închisoare în regim de detenție. Acesta a primit inițial pedepse separate: 4 ani pentru constituirea grupului infracțional, 7 ani pentru luare de mită (35 de acte materiale) și 5 ani pentru trafic de influență (21 de acte materiale), contopite cu un spor obligatoriu. Lui Obreja i-a fost interzise exercitarea profesiei de polițist și a unor drepturi civile pentru 3 ani. Instanța a dedus din pedeapsă perioada de arest preventiv din 27 noiembrie 2020 până la 18 mai 2021.

Alți inculpați principali:

Perijoc Gheorghe-Ionel (polițist): 3 ani și 4 luni închisoare pentru constituire de grup infracțional, complicitate la luare de mită (33 acte) și trafic de influență (21 acte).

Bolohan Florin (polițist): 4 ani și 8 luni închisoare pentru constituire de grup infracțional, complicitate la luare de mită (5 acte) și trafic de influență (21 acte).

Rusu Daiana Iuliana (personal contractual SPCRPCIV): 3 ani și 8 luni închisoare pentru constituire de grup infracțional și luare de mită (14 acte).

Butnariu Paul Alexandru: 3 ani închisoare pentru constituire de grup infracțional.

Onofrei Ciprian Ion: 2 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru constituire de grup infracțional.

Boicu Costică: 3 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru constituire de grup infracțional, complicitate la luare de mită (2 acte) și trafic de influență (3 acte).

Mirăuță Ionică: 3 ani închisoare cu suspendare (contopită cu o pedeapsă anterioară).

Pandelea Silviu-Lucian și Pandelea Petru: fiecare 3 ani și 6 luni închisoare.

Blahovici Daniel-Cătălin: 4 ani închisoare.

Haidamac Gheorghe: 4 ani închisoare.

Covali Tiberiu: 3 ani și 6 luni închisoare.

Avasilcă Dumitru Marcel: 4 ani închisoare.

Bercea Bogdan, Spoială Costel Florin, Jucan Sidor, Grigorean Gavril, Pușcașu Florin, Blaga Vasile Florin, Popescu Vasile Ionel, Ciobîcă Toader Viorel, Bodnar Ion, Nuțu Cornel, Amaftioaie Ion, Apetrei Gheorghe, Mandici Petru, Bodnar Mircea Viorel, Pușcaș Mihai, Popovici Radu, Stratu Ioan, Daneliuc Lucian George, Hreniuc Cristinel Georgel, Cazac Cristian-Ioan: pedepse între 2 și 4 ani și 4 luni, unele cu executare, altele cu suspendare sub supraveghere și muncă în folosul comunității.

Dosarul, instrumentat de DNA – Serviciul Teritorial Suceava, a dezvăluit o rețea organizată care opera între 2018 și 2020, fraudând probele teoretice și practice pentru permise auto în schimbul unor mite cuprinse între sute și mii de euro per candidat. Instanța a dispus confiscarea specială a peste 86.700 euro și 8.400 lei primiți ca mită, plus confiscări extinse de sute de mii de euro, lire sterline și dolari găsiți la percheziții domiciliare și auto din noiembrie 2020.

Hotărârea poate fi atacată cu apel în 10 zile. Acest caz face parte dintr-o serie mai largă de dosare privind corupția la SPCRPCIV Suceava, cu alte condamnări pronunțate în 2024 și 2025.