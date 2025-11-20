Accident mortal cu fugă de la locul faptei pe DJ 208, la Arghira: Pieton de 47 de ani lovit și abandonat pe șosea



Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată, miercuri, în jurul orei 20:00 prin apel la 112 cu privire la faptul că o persoană se află căzută pe partea carosabilă, pe DJ 208, la intrarea în localitatea Arghira.

Echipajul rutier deplasat la fața locului a constatat că un pieton fusese accidentat mortal de un autovehicul care, după impact, a părăsit imediat locul faptei.

Din cercetările preliminare a rezultat că, la ora 19:57, un autovehicul a cărui marcă și număr de înmatriculare nu au fost încă identificate circula pe DJ 208 din direcția Dolhasca spre Fălticeni.

La intrarea în localitatea Arghira, acesta a surprins și lovit un pieton în vârstă de 47 de ani, domiciliat în comuna Preutești, care se deplasa pe partea carosabilă din sens opus.

În urma impactului, pietonul a decedat la fața locului. La locul accidentului nu au fost descoperite fragmente de caroserie sau alte urme care să ajute la identificarea rapidă a vehiculului implicat.

La fața locului au intervenit criminaliști din cadrul Serviciului Criminalistic al IPJ Suceava și tehnician criminalist din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni, care au efectuat cercetarea la fața locului.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție.

Polițiștii continuă cercetările pentru identificarea conducătorului auto și a autovehiculului implicat.