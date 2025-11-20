Un bărbat din Vicovu de Jos a murit după ce s-a opărit grav cu apă fierbinte în cada de baie



Poliția Municipiului Rădăuți a fost sesizată miercuri, 19 noiembrie 2025, de Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” Iași cu privire la decesul unui pacient din județul Suceava, în vârstă de 54 de ani, domiciliat în comuna Vicovu de Jos.

Bărbatul a murit în seara zilei de 17 noiembrie 2025, la aproape patru luni de la internare.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în dimineața zilei de 30 iulie 2025, bărbatul, care locuia singur și se afla sub influența băuturilor alcoolice, a dorit să facă baie. Acesta a dat drumul la apa fierbinte în cadă și, fără să verifice temperatura, s-a introdus cu picioarele în apa extrem de fierbinte, suferind arsuri grave de grad II și III la nivelul membrelor inferioare.

La scurt timp, a fost descoperit de fratele său, care l-a transportat de urgență la Spitalul Județean Suceava. O zi mai târziu, din cauza gravității leziunilor, pacientul a fost transferat la secția de arsuri a Spitalului Clinic Județean de Urgențe Iași, unde a rămas internat până la deces.

Medicii au stabilit că bărbatul suferea și de alte afecțiuni grave: probleme cardiace, hemipareză pe partea dreaptă și tromboză venoasă acută.

În acest caz s-a dispus efectuarea necropsiei la Serviciul de Medicină Legală Iași pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului și a legăturii dintre arsuri și deces.