Bărbat din Frumosu, prins beat la volan imediat după ce a ieșit dintr-un bar

Polițiștii Secției 14 Poliție Rurală Vama au observat, miercuri, în jurul orei 13:00, pe DC 33 din localitatea Frumosu un autoturism marca Dacia al cărui conducător abia ieșise dintr-un bar și se urcase direct la volan.

Existând suspiciuni evidente că bărbatul consumase alcool, polițiștii au pornit în urmărirea acestuia și l-au oprit folosind semnalele luminoase și sonore.

Cel aflat la volan a fost identificat ca fiind un localnic în vârstă de 48 de ani din comuna Frumosu. La legitimare, bărbatul a recunoscut imediat că a consumat băuturi alcoolice în barul respectiv.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.