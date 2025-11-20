Fabrica de permise auto de la Suceava condusă de comisarul-șef Obreja, descrisă în detaliu de Tribunalul Botoșani: Da deci e o mafie! Și se acționează așa în timp record, pac, pac, pac…cu viteză



Tribunalul Botoșani a făcut publică motivarea sentinței în mega-dosarul corupției de la Serviciul Permise Suceava, în care un grup infracțional organizat a funcționat timp de aproape un an (ianuarie – 26 noiembrie 2020) pentru a frauda masiv proba teoretică a examenului auto contra unor sume uriașe de bani.

Instanța reține că gruparea a fost constituită în ianuarie 2020 de comisarul-șef Obreja Radu Ionuț (șef al Serviciului Permise Suceava la acea dată), agentul Perijoc Gheorghe Ionel și instructorul auto Bolohan Florin (administratorul școlii Conect Ralbo). Ulterior li s-au alăturat zeci de instructori auto și alți funcționari din cadrul serviciului.

Structura era piramidală, cu Obreja în vârf. Palierul superior (Obreja, Perijoc, Butnariu Paul – inginerul de sistem, Rusu Daiana – analist ajutor, Bolohan Florin și Onofrei Ciprian – „tehnicianul”) asigura fraudarea propriu-zisă și accesul prioritar în sală. Palierul inferior (peste 25 de instructori auto, printre care Pandelea Petru „Gabi”, Pandelea Silviu-Lucian, Boicu Costică, Mirăuță Ionică, Blahovici Daniel etc.) se ocupa de racolarea candidaților, încasarea banilor și predarea lor către lideri.

Au fost folosite două metode principale:

„Șopteala” – exclusiv de Obreja Radu Ionuț, care șoptea răspunsurile corecte candidaților așezați strategic lângă biroul său. Preț: 100 euro/întrebare șoptită. „Cu vesta” – metodă inventată de Bolohan Florin și pusă în practică de Onofrei Ciprian: candidatul purta o vestă de blugi cu cameră video ascunsă în nasture și cască bluetooth. În parcarea Iulius Mall, Onofrei echipa candidatul, iar Bolohan sau Onofrei îi dictau răspunsurile în direct. Preț standard: 2.000–3.000 euro/candidat, din care Obreja primea 1.000–1.400 euro, Bolohan și Onofrei câte 500–1.000 euro fiecare. Pentru candidații de etnie rromă sau cu mutație de domiciliu se percepeau sume suplimentare (până la 2.500–3.000 euro în plus), deoarece erau considerați „periculoși.

Cea mai detaliată descriere a modului de operare apare într-o interceptare ambientală din 16 iulie 2020, în care instructorul Boicu Costică explică întregul procedeu unui investigator sub acoperire, crezând că vorbește cu un client real candidat:

„Da deci e o mafie! Și se acționează așa în timp record, pac, pac, pac… cu viteză. […] Vine un polițist jos… toată lumea e în civil… îți dă dosarul tău… te ia și te mută în altă direcție… Vine un Q6, Q7… te ie și te dezbracă. Te dezbracă de geacă… îți montează polițiștii tot și te trimite în sală. […] Te pui la calculator, în momentul în care te-ai pus, trebuie să… el îți spune în cască: Să faci stânga, ușor dreapta, până se fixează camera pe monitor. Îți spune: lasă-te pe spate… și el îți spune A, B, A, B… Nu comentezi nimic, te miști stânga-dreapta… te mai înjură… băga-… mai în stânga, mai în dreapta… Mie să-mi dea permisul. Ei poate să mă înjure cât vrea. […] Da’ comandantul poliției știe de treaba asta! […] Ei îs de toți 5 polițiști care fac treaba.”

Boicu continuă să explice cum candidatul este dezbrăcat și reechipat în mașină ca să nu fie observat, cum i se ia telefonul „ca să nu filmezi”, și cum totul se face cu acordul conducerii serviciului.

Instanța reține că în doar 11 luni au fost fraudați peste 50 de candidați doar prin metodele documentate, dar numărul real este mult mai mare. Banii încasați se ridică la sute de mii de euro.

Rusu Daiana Iuliana, funcționară la ghișeul de preluare imagine, primea câte 100 lei/candidat pentru a-i programa „pe loc” sau a le prelua imaginea fără rezervare prealabilă – operațiune absolut necesară pentru ca „clienții” să poată intra imediat în sală.

Tribunalul Botoșani a condamnat majoritatea inculpaților pentru constituire de grup infracțional organizat, luare de mită în formă continuată și trafic de influență. Sentința nu este definitivă.

(…)

BOICU COSTICĂ : dat nu că….de la ora 10 începe, știi? Dar la 9 trebuie să fim

acolo, 9 și un sfert…

Investigator : Da ?

BOICU COSTICĂ : Daa…

Investigator : Mi-a zis mie IONICĂ de vestă…de

BOICU COSTICĂ : Da, da…fii atent aici. Vezi nu vorbești nimic, că mai sunt

oameni ca tine acolo, nu vorbiți între voi deloc.

Investigator : Nu

BOICU COSTICĂ : Și mai e este unul, tre’ să vină . Ăștia de aici nu iau cu mutație

sub nici o formă…

Investigator : Aha

BOICU COSTICĂ : Cei mai periculoși îs oamenii cu mutație

Investigator : Da !!!

BOICU COSTICĂ : Spune că umblă să îi toarne, știi, deci….îi spui….

Investigator : Să nu mă toarne ei pe mine, nu eu pe ei ….( râde)

(…)

BOICU COSTICĂ : Nu iau oameni cu mutație…deci de asta sunteți lăsați, azi îi

ultima zi care se face cu bani.

Investigator : Da!?

BOICU COSTICĂ : Mai am unul pe Botoșani și tu…deci o făcut toată săptămâna,

știi ?

Investigator : Aha

BOICU COSTICĂ : Și mi-o spus…să-i lăs la urmă, știi?

Investigator : Da

BOICU COSTICĂ : Nu mi-i bagi din prima zi, știi ?

Investigator :Da

BOICU COSTICĂ :De asta voi sunteți și mai scumpi…ei se tem tare…oamenii cu

mutație…umblă…neinteligibil

Investigator : ….Cum îți zice ție ?

BOICU COSTICĂ : O zis…ai grijă că oamenii cu mutație…

Investigator : Da. Cum îți zice ție ?

BOICU COSTICĂ : COSTICĂ

Investigator : Costică …așa Costică

BOICU COSTICĂ : Las’ că eu te învăț…bem o cafea și te-nvăț tot ce vrei tu…

Investigator : Așa…să mă înveți

La minutul 03:08 din înregistrare (fișierul audio denumit Rec1_0002) ,

investigatorul, scoate din buzunar portofelul și precizează următoarele:

Investigator : Băi da am dat…ia să văd, dacă am și….că am fost și am scos și cazierul,

știi ?

BOICU COSTICĂ : Trebuie buletinul

Investigator : Buletinul…am…așa…cazier…bun…Zii, cu cine… cine ne-a ajută, cu

cine suntem pe-o mână vorba aia ?

BOICU COSTICĂ : POLIȚIA.

Investigator : Da….să nu mă ardă, să mă aresteze poliția, asta mi-e frică mie.

BOICU COSTICĂ : Prima dată tre’ să mă aresteze pe mine, nu pe tine ….nu….

Investigator : Da

BOICU COSTICĂ : Îs….( tușește) el îți spune neinteligibil…De exemplu: tu…eu

abia te-am cunoscut pe tine sau….instructorul…și spune așa: de unde cunoști tu unul cu

mutație….nu-i sub acoperire, nu-i de la DIICOT, sau nu-i pus de cineva, știi ? Din ce din

Argeș faci aici, din București faci aici… neinteligibil …știi?

Investigator : dacă aici ai domiciliul !

BOICU COSTICĂ : Îți trebuie un motiv ca să te ție. Tu care…neinteligibil…bagi

motivul acela…băi omule, n-are omul treabă , nu că nu știa și o venit aici sau nu știu

ce… omul practic atâta, vrea și n-are alte treburi…

Investigator :Eu plec în afară să aduc mașini și…

BOICU COSTICĂ : Nu are treabă cu voi

Investigator : Eu plec afară și aduc mașini….neinteligibil….dezmembrări, cum ai zis

tu…

BOICU COSTICĂ : Da. Aici îs stabilit, i-am zis că ești căsătorit cu o fată de aici de la

noi, așa te-am cunoscut, ai făcut dezmembrări. Nuu…el îmi spune, nu îl aduci până nu-l

cauți, îl verifici, îl duci până la dracu’ să vezi cine îi, ce rasă îi, să nu urmărească altele.

Investigator: Da, acum neinteligibil….eu îs țigan.

BOICU COSTICĂ: Eu știu că ești țigan, tocmai de asta…

Investigator : Da… Să nu aibe…dacă are ceva cu mine, pentru că eu sunt țigan.

BOICU COSTICĂ: Nu, deci tu….neinteligibil

Investigator : Să nu fie supărat că a venit și țiganul la mine

BOICU COSTICĂ : Neinteligibil…dar eu de-atâta timp am și eu….unul, doi, trei,

patru … tot am avut țigani.

Investigator: De unde ?

BOICU COSTICĂ: Voitinel.

Investigator: Aha

BOICU COSTICĂ : Bucătaru, dracu’…că îs mulți …că am avut….neinteligibil

(…)

BOICU COSTICĂ : Este în felul următor: mai sunt 7, 8, pot să fie 10…neinteligibil

Investigator : Ca mine așa ?

BOICU COSTICĂ : Care da…care pleacă tot așa. Vezi că….îi observi care îs. Vezi

că oamenii mai vin și mai discută….nu, te ferești așa de discuții, înțelegi ? Că nu-i bine

cu discuțiile acolo, știi ?

Investigator: Nu, eu nu vreau să vorbesc. Eu vreau să fac treaba…neinteligibil…și să

plec. Ăsta-i gândul.

BOICU COSTICĂ : Ieri o fost …. Neinteligibil….la mine acolo…ăsta cu școala de

șoferi, era o căldură acolo de mureai… Asta e…

Investigator : Mi-a zis…ăăăă să-ți dau ție banii.

BOICU COSTICĂ : Da-mi dai când ajungem acolo

Investigator : Da, bine.

BOICU COSTICĂ : Nuu…aici

Investigator : Eu am 5.000 de euro în euro și am și în lei, mulți. Daa… eu i-am zis:

băi, zi-i de la început ca să știu…. că eu am avut coroane, am avut coroane d-alea…

BOICU COSTICĂ : Hai să-ți explic și cu banii cum e până la urmă…Eu de

exemplu, când ajung acolo spun ….neinteligibil…eu sunt…neinteligibil, știi…el nu-mi ia

banii până nu termin, eu nu mă feresc de tine.

Investigator : Aaa, bun

BOICU COSTICĂ : Neinteligibil… pun în mașină, știi?

Investigator : Aha

BOICU COSTICĂ : Tu stai la locul tău și-ți faci treaba. Pe tine când te-aduce

înapoi….neinteligibil…banii…și mergem acasă. Simplu.

Investigator : Bun, dar nu mă arestează pă mine cineva? Asta mă interesează.

BOICU COSTICĂ : Nu te arestează măi …neinteligibil…

Investigator : Bun . Adică la cine mă trimiți, e tot de încredere ?

BOICU COSTICĂ : Băi omule….înțelegi…

Investigator : Mi-e frică și mie mânca-ți-aș, eu spun adevărul

BOICU COSTICĂ : Uite aici…deci ….noi am ajuns în parcare. Dau un mesaj că

am ajuns, vine un polițist jos….toată lumea e în civil.

Investigator : Da

BOICU COSTICĂ : Nu-i nimenea în polițist, vine un polițist…așa…îmi dă dosarul

tău din mașina lui, sau de sus… îl coboară…de la…Vine aceala tot frumos, îmi dă

dosarul, eu iau și …neinteligibil… ,..și mut unde trebuie. Vine el, te ia de unde te las eu și

te mută în altă direcție, știi? Tu n-ai de făcut decât de stat…de –ai așteptat. La un

moment dat, vine un Q6, Q7, depinde cine-o ține în mașină…te ie și te dezbracă. Te

dezbracă de geacă…îți dă jos de pe tine… geaca, îți montează polițiștii tot și te trimite

în sală. Tu știi unde-i sala că ai mai fost odată?

Investigator : neinteligibil

BOICU COSTICĂ : Așaaa

Investigator : Nu mă vede lumea? Nu mă vede lumea când mă dezbracă- îmbracă ?

BOICU COSTICĂ : În mașină te îmbracă, te dezbracă. Nu se vede nimic. Și îți

spune , dă-i drumul și te duci sus . Te duci sus, la sală și dacă el îți spune să nu stai la

rând, să intri în sală, nu stai, să intri în sală. Da comandantul poliției știe de treaba asta!

BOICU COSTICĂ : Te pui la calculator, în momentul în care te-ai pus, trebuie să …el

îți spune în cască : Sa faci stânga, ușor dreapta, până se, se fixează… camera pe monitor. Îți

spune: lasă-te pe spate, după aceea lași…neinteligibil…și el îți spune A, B, A, B

Investigator: Eu, trebuie să-i spun ceva ?

BOICU COSTICĂ: Uăi, ferească Dumnezeu!

Investigator: Da, ceea ce aud eu, mai aude altcineva ?

BOICU COSTICĂ: Aude …ei în mașină acolo..

Investigator: Da, dar pe mine acolo în sală mă interesează să n-audă nimeni.

BOICU COSTICĂ: Nuu…nu, nu Vezi că te mai înjură….băga-…mai în stânga, mai

în dreapta…. nu comentezi nimic.

Investigator : Mie să-mi dea permisul . Ei poate să mă înjure cât vrea

BOICU COSTICĂ: Te miști stânga dreapta, așa frumos și în momentul când ai

terminat, acolo….știi…vine unul și te întreabă dacă vrei rezervare…știi, să-ți deie prin

septembrie, octombrie, îi spui: nu, nu șefu… Frumos, așa vorbești ca și cum… ai fi normal.

Și te duci înapoi, neinteligibil… și vin înapoi după tine ca să ieie să te dezbrace. Ai venit,

te-o luat, te-ai dezbrăcat și ți-o dat drumul. Ți-o dat dosarul în mână și ți-o dat drumul. Tu vii

cu dosarul de sus dosarul de sus…C-o semnat neinteligibil… dosarul de sus, aista ia

dosarul, dacă o apucat să ieie banii îți dă dosarul, dacă nu, ca să ieie banii de la mine…

ăăăă…mie îmi dă dosarul, știi?

Investigator : Da.

BOICU COSTICĂ : Vii înapoi la mașină, la mine

Investigator : Banii cui îi las, la tine ?

BOICU COSTICĂ : Da.

Investigator : Și ei, îmi dă mie dosarul dacă n-o apucat să ieie banii de la tine?

BOICU COSTICĂ : Dacă n-o apucat …neinteligibil …da eu am doi…până nu-i fac

pe amândoi nu-mi dă dosarul.

Investigator : Aaaa…

BOICU COSTICĂ : Știi? Că mai este unul. Vine acum din urmă.

Investigator : Stai așa, m-ai luat așa….nu mai știu nimic, mai spui o dată.

BOICU COSTICĂ : Oricum, pân’ la 10, eu mașina o trag acolo….neinteligibil…ziua

pot să stau cu voi…dar nu mai vorbim, nimic.

Investigator : Îhâ, îhâ

BOICU COSTICĂ: Ei îs de toți 5 polițiști care fac treaba.

Investigator : Care e acolo în sală cu polițistul civil ?

BOICU COSTICĂ : Da

Investigator : Să nu mă prindă

BOICU COSTICĂ :Nu, polițistul …neinteligibil…comandantul poliției, care e

acolo… neinteligibil …știi? Că noi înainte făceam cu șopteală…Și aceala nu vroia să

împartă cu aiștea și aiștea… neinteligibil ….și s-o schimbat tot sistemul…Îs 5 luni de

când… neinteligibil

Investigator : Și dacă aude și alții ?

BOICU COSTICĂ : Nu s-aude…neinteligibil…mașină. N-ai tu treabă, dar nu pui

întrebări în mașină aceea. Tu faci total pe prostul. Cum te aranjează ei, cum te pregătesc ei, tu

nu….

La minutul 15: 50 din înregistrare (fișierul audio denumit Rec1_0002) după ce au

servit cafeaua și au fumat câte o țigară, cei doi urcă în autoturism, discuția continuând

astfel :

BOICU COSTICĂ : Când îți drumul în sală îți ia telefonul

Investigator : Da, să-l ia, nu mă…

BOICU COSTICĂ : Îți ia telefonul

Investigator : Mi-l dă înapoi

BOICU COSTICĂ : Îți ia telefonul. Aiștea, când te-mbracă și-ți dă drumul, îți ia

telefonul

Investigator : Aaaa…

BOICU COSTICĂ : Știi, ca să nu suni, ca să nu filmezi, să nu….

Investigator : Dar ce treabă am….dar nu mi-a dat voie cu telefonul, mi-a zis să oprim

telefoanele în sală, când am fost prima dată.

BOICU COSTICĂ : Da nu ți-l ia aiștia . Da nu, nu ți-l ia, ți-l ia vreo 5 minute, vii și ți

l-ai luat înapoi, predai garderoba și….N-ai nimic, numai nu întrebi nimic, nimic, nimic, faci

pe prostul…unde te mână ei acolo ti duci..

Investigator : Da. Șii-mi dă vestă?

BOICU COSTICĂ : Da

Investigator : Da, dar să se potrivească pe mine să nu fie mai mare sau mai mică,

să zică ăla …, să bată la ochi, să zică….uite acesta…ce o avea ?

BOICU COSTICĂ : Stai liniștit. Nu bate, n-are cine să bată la ochi…neinteligibil

Investigator : Mie de gardă atâta, nu mi-e frică de nimeni …

BOICU COSTICĂ : Nu ăi..ce să-ți fie, să te-apuce, să te pierzi pe acolo…să…

Investigator : Nu mă pierd, da”…. Frate…eu am mai fost închis și știu cum îi…

BOICU COSTICĂ : Nu, nu-ți face nimeni, nimic, absolut. Știi care-i problema?

Dacă am face noi doi lucrul ista și ne-am duce să-i șantajăm pe ei, da, da’ odată ce face

ei lucrul ista …. înțelegi?

Investigator : Da.

BOICU COSTICĂ : Na-re de ce să-ți fie frică, deci, n-are de ce …! Ei….deci tu îți

dai seama că toată lumea știe și comandantul și acela care supraveghează sala, da nu te

bagi cumva …aaaa…că știi…

Investigator : da.

BOICU COSTICĂ : Cum ai mărs prima dată așa și acum. Nu știi tu de tine, ce-i cu

tine….uite asistalalt (arătând probabil datele de identificare ale celuilalt candidat) …că-i

țigan, na… ce dracu !

Investigator : După nume-l iau…BUCĂTARU VASILE FLORIN...ăsta Bucataru e

nume de țigan.

BOICU COSTICĂ : Da. Și țigan și nespalat și puțea ca dracu, nu…

Investigator : Eu nu put, bre…uite..m-am dat și cu mașina, ca să nu…bine m-am dat

cu mașina săptămâna trecută, dar nu…eu mereu mă dau cu mașina, eu nu am păr pe mine,

adică nu…că dacă ai păr, transpiri.

BOICU COSTICĂ : Da,

Investigator : și atunci puți. Și la subraț la fel și ..transpiri frățioru și zice lumea, ia uite

cioara….

BOICU COSTICĂ : Nu-i nimic, nu-i greu, na….Știi cum îi…Hai să-ți spun un lucru.

Aduc câte un țigan, de exemplu….cum aista de ieri …țiganul…din cotețele astea, din

pârâile astea, care nu știe …dar vreau să-ți spun că s-o descurcat mai bine decât toți

românii.

Investigator : Da?

BOICU COSTICĂ : S-o descurcat, bă… da isteț țiganul ! O avut tupeu, o intrat, n-o

scos un sunet, i-o spus ăia….deci uite, înainta lu’ ăsta am mai avut unul. Mi l-o

înjurat….dă-te-n p….mea…dă-vă așa…. da el te înjură-n cască, știi? Ăăă…șiii…mișcă-te uăi

… Na uite, în prima zi când s-o început am avut unul. I-o zis mișcă-te ușor, stânga , dreapta…

știi ? El s-o ridicat de pe scaun și s-o învârtit stânga, s-o ridicat de pe scaun și s-o învârtit

roată. Ce p–a mea să mai vadă aceala ! Aceala nu mai vedea monitorul, nu mai aieahaa…(

fluieră)

Investigator : Da . Trebuie să zic….când a zis ușor, ușor .

BOICU COSTICĂ : Eu îți zic ce ai de făcut, ei ce-ți mai spun în mașină și …ăăă ei nu

te …

Investigator : Da. Da în mașină ai zis să nu vorbim… la ei acolo .

BOICU COSTICĂ : Ce te întreabă ei atâta răspunzi, ce vorbesc ei…Și vezi că

după ce ieși din sală, ei nu te…în mașină, acolo, în fața sălii să te dez…în fața la Auchan,

la mall să te dezbrace. Vezi că-ți spune unul fugi încet…hai mai fugi iute. Și trebuie să

mergi în locul de unde te-o luat ca să dai casca și…ei te mână prin cască, hai măi mișcăte

mai iute ! Știi că acolo așteaptă altul ca să ieie vesta, știi ? Intri în mașină…nu cumva

să desfaci vesta afară. Intri înapoi în mașină, ai desfăcut vesta, ai scos casca…

(…)

BOICU COSTICĂ : Na-i cu ce te încurca. Dar hai să-ți spun o chestie, chiar dacă ești

oleacă mai prostuț, ei nu te scapă, să piardă banii, știi ? ! Te înjură, te molfăiește, știi?! Nu

vorbesc de tine, eu vorbesc de…

Investigator : La mine merge mintea. Știi cum e la mine, eu nu știu bine cu cititul și

cu scrisul, când e cu liniuțe de alea, cu…astea… Eu n-am făcut școală, recunosc.

BOICU COSTICĂ : Îmi pare rău că n-am neinteligibil.. la mine …că pe țiganul ăsta

din Voitinel, pe BUCĂTARU, l-am pus să scrie și de aici din Suceava și-o scris numele.

Daa…nu știi…

(…)

BOICU COSTICĂ : N-ai ce face, trebuie… Uite mie de ăsta mi-e frică, de al doilea,

care vine din urmă, știi ? Că ăsta e … neinteligibil

Investigator : Da ?

BOICU COSTICĂ : Da. Și…unul de ăsta e mai nasol că neinteligibil ăștia nu-s mai de

nimica în ziua de azi.

Investigator : Eu, dacă poți să mă programezi devreme…

BOICU COSTICĂ : După ce terminăm asta, facem programarea.

Investigator : așa

BOICU COSTICĂ : Eu îl întreb, el îmi zice când are locuri, îți spun cât costă, vin

înapoi la tine la mașină și după ce suntem liberi, știi…

(…)

BOICU COSTICĂ : Băi …tu nu dai așa, eu îți spun cum îi sistemul normal. Tu

cum ai venit, ai dat, ai ieșit și ai plecat, știi ..

(…)

BOICU COSTICĂ : Carte n-ai, aia n-ai, ăi da tu știi să citești? Știu șăfule, uite mo

pus Costică în mașină . Ăi să te pun și eu ? … da, pune-mă șăfule …Ăăă bun, na

trebuie să știi să scrii…na… neinteligibil …Țiganul era analfabet… nu avea nicio clasă

făcută…

(…)

BOICU COSTICĂ : Șeful. Când vine șeful, el îți mai fute o instrucție el, ăi vezi stai

acolo, acolo, acolo…nu comentezi nimic până zice el…vezi că vine jeepul negru, când vine

jeepul negru, n-ai să te urci tu primul. Se urcă altul, știi ?

Vine jeepul negru…frumos, te-ai dus așa cam cum te-ai urca în mașina ta pac…

când intri acolo…bună ziua și atâta tăt. Îți… bagă casca în ureche, îți pune bateria

cumincior, îți pune camera în piept, te ia și te duce….mereți o tură roată, știi…cam cum

ați veni la mall.

Te-ai dat jos în față la mall, te duci sus la sală, intri în sală frumos, îți ocupi

scaunul, el îți vorbește tot timpul în cască, muți stânga dreapta ușor până ai fixat știi…și

capul … când începi la discutat cu el, îl ții așa oleacă aplecat, pac…știi, ca să-ți meargă

mai…

Investigator : Da.

BOICU COSTICĂ : Ai ieșit înapoi afară, te-ai suit în mașină . Dacă-ți spune, hai

fugi înainte trebuie să mergi în locul care….dacă te ia în mașină, te ia, dacă nu… îți

spune: hai măi fugi oleacă mai iute ! Te-ai mișcat în locul de unde te-ai urcat în jeep.

Când ai ajuns în locul ăla…vezi că jeepul e tot în spatele tău.

Te-ai urcat în jeep, ai dat ăăă…te dezechipează, îți dă geaca, telefonul..neinteligibil…

la mașină, am parcat mașina

Investigator : Și când pune bateria …pe picior… cum face ?

BOICU COSTICĂ : Dă pantalonul în jos

Investigator : Îmi dă pantalonul și-mi pune bateria…neinteligibil…leagă cu ceva, cu

sfoară cu ceva…

BOICU COSTICĂ : Nu mă, pe fese

Investigator : Aha

BOICU COSTICĂ : Stai măi liniștit că nu te omoară pe tine

Investigator : Bun, bun

BOICU COSTICĂ : Cum spun ei, poate ție nu ți-o pune pe picior, ți-o pune în altă

parte, stai…

Investigator : Da…

BOICU COSTICĂ : ….cuminte, în pătrățica ta…

Investigator : Nu-i ceva, să te curenteze, sau să.. fie ceva…

BOICU COSTICĂ : Nu măi omule nu…., dar să nu pui întrebări lor

Investigator : Eu te întreb pe tine acuma

BOICU COSTICĂ : dar să nu întrebi nici pe ei …că îi îți spun așa: la banii care i-ai

dat nu trebuie să faci nimic decât să taci din gură, știi ?

Investigator : Da , da . Și banii….când îi dau, pe urmă?

BOICU COSTICĂ : Nu, banii îi dai amu’ când ajungem la parcare, acolo.

Investigator : Da, da

BOICU COSTICĂ : Până să pleci , să te desparți de mine, ș-apoi eu mă duc cu el și el

îmi spune: ai luat banii? Da. Unde-s? Uite-i . ( Investigatorul arată ceva pe stradă ca

răspuns Boicu Costică spune: nuuu …ăștia-s control trafic) Ăăăă ( tușește și continuă

discuția)…ăăăă…eu … da, am luat banii , spune : du-te, stai la mașină . Eu stau la mașină, tu

stai la… neinteligibil…te-o pus.

Doamne feri dacă n-apucăm să intrăm de la 10 la 12, intrăm de la 2 la 4, știi?

Investigator : Da

BOICU COSTICĂ : Dar asta e, o zi pierdută, f…., stată în picioare

Investigator : Da .

BOICU COSTICĂ :Eu…

Investigator : Și…eu trebuie să stau acolo ? Tot unde-ți spune el, vezi că tot trece

el pe la tine.

BOICU COSTICĂ: Vezi că el tot trece, el umblă așa și vezi că el vorbește, el nu

vorbește așa față-n față cu tine. El când ajunge lângă tine, spune: du-te acolo, stai acolo,

stai așa …. neinteligibil ….vezi…te urci tu, te urci tu, te urci tu…

Investigator : Da nu mă echipează acum ?

BOICU COSTICĂ : Nu te echipează nimeni acum, amu” stai așa cum ești

Investigator : Doar atunci când intru…

BOICU COSTICĂ : Până… când urci în mașină . Vezi, îți spune, uite vezi este

ăla, ăla, ăla… tu ești al doi-lea al trei-lea, al patru-lea, ca să nu te repezi la mașină …și

când vezi, ..bă îs după moșneagul acela , după fata aia…Cum îți spune, așa te urci .

(Tușește) …Și eu stau….eu îs omul care dacă stau în loc îs mort și amu”…na, stau…ieri

am stat până la 3 și 20, la 3 și 20 l-o făcut pe ultimul.

După ce te face pe tine, trebuie să stăm să-l facă și pe aista că nu putem veni, știi?

Investigator : Lasă-mă mai la sfârșit că mi-e frică

BOICU COSTICĂ : Nu, încearcă cât mai iute să intri, să scăpi, știi? Nu-i uăi omule…

neinteligibil…oleacă, doar dracu să ieie, aia…nu te omoară nimeni acolo, nu te bate, nu

trebuie să-ți fie frică, nu trebuie să te pierzi..

Investigator : Eu vreau să treacă repede.

BOICU COSTICĂ : Ă?

Investigator : Vreau să treacă repede.

BOICU COSTICĂ : Da ce eu nu vreau… eu aș vrea să te…la 11 să ne întorcem înapoi

. ..Ăsta care vine îi bețiv în p… mea și nu se teme…și mi-o spus: orice fac numai să-l

am…și el îi din Botoșani și ce … îi cu mutație și nu…și de trei ani vorbește băiatul ăsta cu

mine . Neinteligibil…banii și tăt timpul n-avea…nici amu” uite amu” am numai jumătate din

banii lui. Trebuie să vină de la bancomat cu restul de bani, uite.

(…)

BOICU COSTICĂ : N-ai la ce să te pierzi așa, n-ai la ce să te temi, omule.

Doar nu-ți face nimeni, nimic, eu ți-am explicat ție, noi dacă am face noi doi o

șmenuială de asta, nu știi, dă randament, nu…dar atâta timp cât îs ..dracu”….îs 5 polițiști care…de ce să te temi de gardă, de ce să te temi de…p..a …