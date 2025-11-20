USV în topul cercetării interdisciplinare mondiale potrivit clasamentului Times Higher Education – Interdisciplinary Science Rankings



Times Higher Education (THE), în parteneriat cu Schmidt Science Fellows, a lansat, joi, 20 noiembrie 2025, cea de-a doua ediție a clasamentului Times Higher Education – Interdisciplinary Science Rankings (ISR).

La nivel global, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) se regăsește în segmentul 501-600 universități din lume, iar la nivel național, dintr-un total de 10 universități ierarhizate, USV a înregistrat al doilea cel mai mare scor general (33,4-37,6), alături de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. La nivelul României, prima poziție este ocupată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și Universitatea din București, care au obținut același scor general (37,7-41,1).

Times Higher Education – Interdisciplinary Science Rankings 2026 a inclus 911 universități din 94 de țări, în creștere față de ediția 2025, care a reprezentat primul demers de măsurare a contribuțiilor și a angajamentului universităților față de știința interdisciplinară. Metodologia ISR este articulată pe trei piloni, fiecare reprezentând o etapă din ciclul de viață al proiectelor de cercetare. Fiecare pilon este analizat din perspectiva indicatorilor care măsoară diferite aspecte ale acelei etape: Resurse/Inputs (finanțare), Proces (măsuri de asigurare a succesului, facilități, sprijin administrativ și promovare), Rezultate/Outputs (număr de publicații, relevanță, calitatea cercetării și reputație).

În cadrul clasamentului THE, drept discipline științifice au fost abordate cele încadrate în domeniile Științe fizice, Științe ale vieții, Inginerie și Știința calculatoarelor. Conform ISR 2026, dacă un proiect de cercetare implică două sau mai multe discipline științifice, atunci acesta este considerat ca aparținând Științei Interdisciplinare. În plus, dacă cercetarea include două teme care se află în cadrul unui singur domeniu științific dintre cele patru menționate mai sus, dar acestea aparțin a două domenii diferite din clasificarea detaliată THE cu 31 de discipline, aceasta este de asemenea considerată interdisciplinară. De asemenea, ca răspuns la feedback-ul primit din partea universităților care au participat la mese rotunde și discuții cu părțile interesate împreună cu THE, ISR 2026 recunoaște cercetarea ca fiind interdisciplinară dacă aceasta combină una sau mai multe discipline științifice inclusiv cu una sau mai multe discipline din științele sociale și/sau din domeniul Clinic și Sănătate (excluzând medicina translațională). Disciplinele din sfera științelor sociale sunt definite, conform clasificării detaliate THE, ca incluzând Științe sociale, Educație, Psihologie, Drept și Economie. Menționăm că, în acest an, clasificarea nu include și alte domenii din aria Afaceri și Economie. Aceste discipline suplimentare vor fi luate în considerare în evaluările ISR viitoare.

Printre criteriile de includere în ISR 2026 pe care USV le îndeplinește, se numără publicarea a cel puțin 100 de articole academice de cercetare în știință interdisciplinară în intervalul de cinci ani, 2020–2024, precum și existența a minimum 50 de cadre didactice și de cercetare cu activitate în domeniile științifice aplicabile.

Dacă anul trecut USV înregistra cel mai bun scor la indicatorul rezultate (Outputs), anul acesta, cel mai bun scor a fost obținut pentru indicatorul proces (Process), care cuprinde măsurile de asigurare a succesului, facilitățile disponibile, sprijinul administrativ, precum și modalitățile de promovare a cercetării.