Un tânăr de 17 ani a înjunghiat un șofer de ride-sharing în Suceava după ce a refuzat să plătească 2 lei din cursă

Un conflict banal legat de plata unei curse de doar 9 lei s-a terminat cu sânge în cartierul George Enescu din municipiul Suceava. Un adolescent de 17 ani a înjunghiat șoferul unui autoturism înmatriculat pentru ride-sharing, după ce a plătit doar 7 lei din suma de 9 lei a cursei.

Incidentul a avut loc vineri seara, în jurul orei 22:15. Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată prin 112, iar echipajul sosit la fața locului l-a găsit pe șoferul de 21 de ani, din comuna Păltinoasa, rănit cu plăgi înjunghiate la braț și la un picior.

Potrivit primelor informații din anchetă, altercația a pornit în momentul în care tânărul de 17 ani din comuna Dumbrăveni a refuzat să achite integral cursa. În timpul conflictului, adolescentul a scos un obiect ascuțit-înțepător și l-a lovit de mai multe ori pe șofer.

Agresorul a fost imobilizat imediat de polițiști și este în prezent în custodia Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Suceava. Victima, șoferul de 21 de ani, a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.