Parcul Șipote va fi zonă de agrement modernă: Primăria Suceava a obținut undă verde pentru finanțare europeană de peste 22,5 milioane lei

Primarul Vasile Rîmbu a inițiat un proiect de hotărâre prin care Consiliul Local va aproba oficial proiectul „Zona de agrement Parc Șipote”, după ce în cursul zilei de vineri municipiul a primit decizia favorabilă a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Proiectul, depus pe 30 septembrie 2025 în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 (Prioritatea 3 – O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul), a trecut cu succes de evaluarea tehnică și financiară inițială și intră acum în faza de contractare.

Valoarea totală a investiției este de 22,51 milioane lei, din care peste 15,31 milioane lei reprezintă fonduri europene nerambursabile, iar contribuția proprie a municipiului este de doar 2% din cheltuielile eligibile (aproximativ 312.000 lei). Restul sumei (6,88 milioane lei) acoperă cheltuielile neeligibile.

Obiectivul principal: transformarea actualei zone de pădure-parc Șipote într-un adevărat punct de atracție pentru suceveni și turiști, prin amenajări moderne, protejarea biodiversității și dezvoltarea infrastructurii verzi.

Durata de implementare va fi de 25 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Hotărârea de Consiliu Local este obligatorie pentru continuarea procedurii de contractare și va fi supusă votului în ședința din 27 noiembrie.