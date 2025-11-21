Primăria Suceava, forțată să ia împrumut de 30 milioane lei din Trezorerie pentru a nu lăsa orașul fără căldură iarna aceasta



Primarul Vasile Rîmbu a inițiat un proiect de hotărâre prin care municipiul Suceava va contracta un împrumut de maximum 30 de milioane de lei din Trezoreria Statului, pe o perioadă de 5 ani (cu 12 luni grație), pentru a asigura furnizarea agentului termic în sezonul rece 2025-2026 și pentru plata facturilor restante către Thermonet SRL.

Decizia vine după ce Ministerul Dezvoltării a refuzat, prin adresa oficială din 6 octombrie 2025, să aloce sume din Fondul de rezervă al Guvernului, invocând constrângerile bugetare severe din acest an.

În lipsa sprijinului guvernamental și în condițiile în care bugetul local nu poate acoperi integral costurile, Primăria a fost pusă în situația de a apela la varianta împrumutului prevăzut de OUG 25/2025 special pentru situații de urgență în termoficare.

„Lipsa finanțării guvernamentale, coroborată cu insuficiența resurselor proprii ale bugetului local, impun necesitatea contractării unui împrumut, pentru evitarea unui blocaj financiar şi operațional în furnizarea agentului termic”, se arată în referatul semnat de primarul Vasile Rîmbu.

Banii vor fi folosiți exclusiv pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea agentului termic în sezonul rece 2025-2026 și stingerea facturilor restante către Thermonet

Rambursarea împrumutului se va face din veniturile proprii ale municipiului în următorii cinci ani.

Proiectul de hotărâre va intra în dezbaterea Consiliului Local Suceava în următoarea ședință.