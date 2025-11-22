Informare meteo ANM: Ploi abundente, lapoviță, ninsori și răcire accentuată în acest weekend



Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de astăzi, sâmbătă 22 noiembrie, ora 10:00, până luni 24 noiembrie, ora 10:00, care anunță precipitații însemnate cantitativ, trecerea la lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului și o răcire semnificativă în toată țara.

Conform ANM, ploile vor acoperi cea mai mare parte a teritoriului, iar în nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei și în vestul Carpaților Meridionali se vor acumula 20-30 l/mp, izolat chiar peste 40 l/mp.

Începând de această noapte (22/23 noiembrie):

În Câmpia de Vest, Transilvania și nord-vestul Moldovei vor predomina lapovița și ninsoarea, cu posibilitatea formării poleiului.

La munte vor predomina ninsorile, iar pe creste se va depune strat de zăpadă.

Vântul se va intensifica în sud-est pe parcursul zilei de astăzi, iar din noapte și în nord-vest și centru, cu rafale de 45-50 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali sunt așteptate rafale de peste 80-90 km/h.

Vremea se răcește accentuat: astăzi mai ales în vest, nord și nord-est, iar mâine în toată țara. În noaptea de duminică spre luni (23/24 noiembrie) temperaturile minime vor fi negative în mare parte din jumătatea vestică a României.