Informare meteo ANM: Ploi abundente, lapoviță, ninsori și răcire accentuată în acest weekend

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de astăzi, sâmbătă 22 noiembrie, ora 10:00, până luni 24 noiembrie, ora 10:00, care anunță precipitații însemnate cantitativ, trecerea la lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului și o răcire semnificativă în toată țara.
Conform ANM, ploile vor acoperi cea mai mare parte a teritoriului, iar în nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei și în vestul Carpaților Meridionali se vor acumula 20-30 l/mp, izolat chiar peste 40 l/mp.
Începând de această noapte (22/23 noiembrie):
- În Câmpia de Vest, Transilvania și nord-vestul Moldovei vor predomina lapovița și ninsoarea, cu posibilitatea formării poleiului.
- La munte vor predomina ninsorile, iar pe creste se va depune strat de zăpadă.
- Vântul se va intensifica în sud-est pe parcursul zilei de astăzi, iar din noapte și în nord-vest și centru, cu rafale de 45-50 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali sunt așteptate rafale de peste 80-90 km/h.
Vremea se răcește accentuat: astăzi mai ales în vest, nord și nord-est, iar mâine în toată țara. În noaptea de duminică spre luni (23/24 noiembrie) temperaturile minime vor fi negative în mare parte din jumătatea vestică a României.
