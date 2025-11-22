Primăria Suceava renunță la grădinița de la Școala 1, iar  în locul garajelor vrea să amenajeze parcări publice moderne



Consiliul Local Suceava urmează să discute și să voteze în ședința din 27noiembrie 2025 abrogarea Hotărârii nr. 150 din 25 aprilie 2024, prin care se aprobase exproprierea garajelor de pe strada Mitropoliei pentru construirea unei grădinițe cu program prelungit la Școala Gimnazială nr. 1.

În locul grădiniței, Primăria propune un concept complet nou: demolarea garajelor și amenajarea unui număr mult mai mare de locuri de parcare publice, trotuare sigure și spații verzi în zona blocurilor N1 și N2 de pe strada Mitropoliei.

Decizia vine în urma unei note conceptuale elaborate de Direcția Tehnică și de Investiții – Serviciul Reparații Străzi și Sistematizare Rutieră, care arată că cele 14 garaje provizorii ocupă ilegal domeniul public, sunt într-o stare avansată de degradare, unele conțin azbest, material interzis, iar altele au beciuri improvizate care prezintă risc de prăbușire.

„Construcțiile tip garaj au fost edificate provizoriu, cu sau fără autorizații de construire limitate în timp, iar raportul între utilitatea publică și interesul individual nu mai este justificat. Construcțiile de tip garaj se află într-o stare avansată de degradare, prezentând un grad general ridicat de insalubritate, cu impact negativ asupra igienei, securității şi aspectului al zonei; multe dintre aceste garaje sunt utilizate pentru depozitarea deşeurilor, materiale inflamabile sau obiecte abandonate, generând riscuri sanitare și de incendiu; unele garaje sunt acoperite cu plăci de azbociment, material interzis din cauza gravelor riscuri pentru sănătate; unele garaje au şi beciuri improvizate, realizate fără respectarea normelor de siguranță reprezentând un real pericol de prăbuşire sau surpare. În acest context, se justifică eliberarea amplasamentului garaje ocupat în prezent de 12 individuale, pentru a permite sistematizarea zonei în beneficiul comunității”, se menționează în nota conceptuală.

În plus, zona este sufocată de lipsa locurilor de parcare: pe strada Mitropoliei și arterele adiacente sunt înregistrate peste 610 autovehicule, dar infrastructura actuală permite parcarea doar a unei fracțiuni.

„În prezent, pe strada Mitropoliei şi pe arterele adiacente sunt înregistrate 610 autovehicule, în timp ce infrastructura de parcare este complet subdimensionată, generând: blocaje frecvente ale circulației; ocuparea ilegală a spațiului verde; dificultàți pentru autospecialele de intervenție; scăderea sennificativă a calității vieții în cartier. Zona este, de asemenea, intens tranzitată de pietoni – copii, părinți şi persoane vârstnice, iar lipsa unor trotuare sigure şi a unor spații pietonale funcționale reprezintă un pericol real, care trebuie remediat în regim de urgență. În imediata vecinătate se află instituții de interes public, precum Şcoala Gimnazială Nr. 1, Grădinița cu program normal Nr. 2, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava, precum şi Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou, ceea ce determină un flux pietonal ridicat pe parcursul întregii zile”, se arată în documentul Direcției Tehnice.

Ce prevede noul proiect:

Demolarea completă a celor 14 garaje și eliberarea terenului;

Amenajarea unui număr semnificativ mai mare de locuri de parcare legale și marcate;

Realizarea de trotuare largi și sigure pentru pietoni, în special pentru elevii Școlii nr. 1 și ai Grădiniței nr. 2;

Crearea de spații verzi și sistematizare rutieră modernă;

Acces facil pentru autospecialele de intervenție (ISU, Ambulanță, Poliție, deszăpezire).

Lucrările vor fi realizate integral din bugetul local al municipiului Suceava, prin Serviciul Reparații Străzi, fără costuri suplimentare pentru exproprieri.

Primarul Vasile Rîmbu a inițiat proiectul de abrogare a H.C.L Suceava nr. 150 din 25.04.2024 privind aprobarea listei cu bunurile imobile – construcții ce fac obiectul coridorului de expropriere aferent obiectivului de investiții Grădinița cu program prelungit la Şcoala gimnazială nr.1 din municipiul Suceava, iar Direcția Generală Arhitect Șef a avizat favorabil raportul, concluzionând că soluția parcărilor publice răspunde mult mai bine nevoilor reale ale comunității decât construcția unei grădinițe în acel amplasament.

Prin H.C.L Suceava nr. 150 din 25.04.2024 privind aprobarea listei cu bunurile imobile – construcții ce fac obiectul coridorului de expropriere aferent obiectivului de investiții Grădinița cu program prelungit la Şcoala gimnazială nr.1 din municipiul Suceava, Primăria Suceava urma să achite o sumă de 364.900 lei pentru despăgubirea proprietarilor garajelor.

Proiectul de hotărâre va intra în dezbatere publică și va fi supus votului consilierilor locali în următoarea ședință ordinară.