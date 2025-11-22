Tânăr de 17 ani, reținut în arest după ce a înjunghiat un șofer de ride-sharing pentru 2 lei diferență la cursă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un conflict absurd legat de plata unei curse de doar 9 lei s-a terminat cu sânge vineri seara, în jurul orei 22:00, pe Aleea Jupiter, între scările A și B ale blocului 120 din municipiul Suceava.

Un șofer de ride-sharing în vârstă de 21 de ani a fost înjunghiat de mai multe ori cu un cuțit de mici dimensiuni de către un pasager în vârstă de 17 ani, după ce acesta din urmă a refuzat să plătească integral cursa, oferind doar 7 lei. Altercația a avut loc în interiorul autoturismului, care era oprit, tânărul aflându-se pe scaunul din dreapta-față.

Polițiștii de la Biroul de Ordine Publică au intervenit rapid, l-au imobilizat pe agresor și au descoperit cuțitul ascuns în lenjeria intimă a acestuia. Victima a fost transportată cu echipajul SMURD la UPU Suceava, unde a primit diagnosticul de plăgi înjunghiate superficiale la mâinile și genunchiul drept. Starea sa este stabilă, fără pericol vital.

După audieri și administrarea probatoriului, tânărul de 17 ani a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri sau alte violențe. El urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Suceava, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.