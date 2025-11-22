Tânăr mahmur din Mironu a chemat Poliția la 112 pentru că tatăl l-a trezit să-l ajute la gospodărie. A plecat cu 2.200 lei amendă



Un tânăr de 23 de ani din satul Mironu, comuna Valea Moldovei, a sunat joi, 20 noiembrie, la 112 doar pentru că tatăl său l-a sculat din somn ca să-l ajute la treburile gospodărești.

În jurul orei 13:00, bărbatul de 51 de ani l-a trezit pe fiul său, care încă își revenea după consumul de alcool din seara precedentă. Deranjat că i-a fost întrerupt somnul, tânărul a apelat imediat numărul unic de urgență și a reclamat că „are loc un scandal” la domiciliu.

Echipajul Secției 10 Poliție Rurală Gura Humorului s-a deplasat de urgență la adresa indicată. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că nu există niciun act de violență, ci doar un conflict verbal banal între tată și fiu.

Tânărul a continuat să aibă un comportament agresiv și în prezența polițiștilor, adresându-i tatălui său injurii și expresii jignitoare. Pentru aceste fapte a primit două amenzi, respectiv 200 lei – pentru proferarea de injurii (Legea 61/1991) și 2.000 lei – pentru apelarea abuzivă a numărului 112 (OUG 34/2008)

Polițiștii i-au explicat tatălui prevederile Legii privind violența domestică și posibilitatea emiterii unui ordin de protecție provizoriu, însă acesta a refuzat, precizând că nu se simte în pericol. Evaluarea riscului a confirmat că nu există pericol iminent.

Cazul a rămas la stadiul de sancțiuni contravenționale, fără urmări penale.