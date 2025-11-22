Ipotești: Fiul beat a amenințat-o pe mamă cu drujba pornită. A fost ridicat de forțele speciale și internat la Psihiatrie



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat în stare avansată de ebrietate și-a terorizat propria mamă joi seara, 20 noiembrie, în comuna Ipotești. Scandalul a degenerat până la amenințări cu moartea executate cu o drujbă pornită și un topor.

În jurul orei 20:30, femeia i-a cerut fiului ei să înceteze să mai bea în casă. Bărbatul a reacționat violent, a început să strige și să facă scandal, iar ulterior a pornit drujba și a îndreptat-o spre mamă, amenințând-o că o ucide. Speriată de moarte, femeia a fugit în drum și a sunat la 112.

La sosirea polițiștilor de la Secția Rurală 2 Ipotești, agresorul se baricadase în podul casei, refuzând să iasă. Având în vedere pericolul iminent și faptul că avea asupra lui drujba și un topor, la fața locului au intervenit luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmi de la IJJ Suceava.

După negocieri, bărbatul a fost scos din pod și transportat la Spitalul Județean Suceava, unde a fost internat pe Secția de Psihiatrie.

În baza evaluării riscului, care a indicat pericol iminent asupra vieții mamei, polițiștii au emis pe loc ordin de protecție provizoriu.

S-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare, cercetările fiind continuate de polițiștii din Ipotești sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.