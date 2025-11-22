Mașină făcută scrum pe o stradă din Dumbrăveni într-un incendiu izbucnit de la toba de eșapament



Un autoturism Citroën a ars în totalitate joi seara, 20 noiembrie, în jurul orei 23:10, pe strada Unirii din localitatea Dumbrăveni, chiar în fața unei case.

Șoferița, o femeie din comuna Verești, a declarat că staționa cu motorul pornit când a observat flăcări sub mașină. Incendiul a izbucnit brusc, cel mai probabil din cauza efectului termic al tobei de eșapament asupra maselor plastice din zona inferioară a autoturismului.

Primii care au intervenit au fost pompierii voluntari de la SVSU Dumbrăveni, care au reușit să limiteze flăcările până la sosirea echipajului profesionist de la ISU Bucovina Suceava. La acel moment incendiul era deja lichidat, iar riscul de propagare la casele din apropiere exclus.

Mașina, evaluată la aproximativ 4.000 de euro, a fost distrusă complet. Proprietara a precizat că nu avea asigurare CASCO, doar RCA și ITP valabile.

Polițiștii de la Postul Comunal Dumbrăveni au deschis dosar penal pentru distrugere din culpă .