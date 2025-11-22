„Porumbelul Toleranței” și „Copacul Toleranței” – mesajul copiilor de la Șcheia împotriva violenței și cyberbullying-ului



Elevii și profesorii de la Școala Gimnazială „Dimitrie Păcurariu” din Șcheia au marcat în aceste zile Campaniei „19 Zile de prevenire a abuzurilor şi violenţei asupra copiilor şi tinerilor” printr-o serie de activități care au umplut holurile și clasele școlii de culoare și mesaje puternice.

Sub deviza „Să fim toleranți!”, copiii au realizat sute de desene, compuneri și colaje în care au ilustrat drepturile și responsabilitățile lor, dar și modurile în care poate fi combătută orice formă de violență – fizică, verbală sau online. Printre cele mai apreciate lucrări se numără „Porumbelul Toleranței” și „Copacul Toleranței”, expuse acum pe panourile școlii.

Un accent deosebit s-a pus pe fenomenul cyberbullying-ului. În cadrul orelor de dirigenție și al atelierelor coordonate de cadrele didactice, elevii au discutat deschis despre ce înseamnă hărțuirea online și au ajuns împreună la concluzia că „cyberbullying-ul este bullying – a te ascunde în spatele unui ecran nu-l face mai puțin dureros”.

„Copiii au înțeles că toleranța înseamnă respect deplin pentru celălalt, chiar dacă este diferit de noi. Cel mai înalt rezultat al educației este toleranța”, a declarat prof. Claudia Vornicu, responsabila Comisiei pentru prevenirea violenței în mediul școlar.

