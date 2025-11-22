Razie la Câmpulung Moldovenesc: În șase ore au fost verificate aproape 300 de persoane, au fost aplicate 59 de amenzi și confiscați sute de litri de detergent și alcool



Polițiștii din Câmpulung Moldovenesc au organizat vineri dimineață, între orele 06:00 și 12:00, o amplă acțiune de control pe raza municipiului și a localităților învecinate. La razie au participat peste 45 de forțe, inclusiv două grupe de Acțiuni Speciale, jandarmi, inspectori vamali, sanitari și reprezentanți ai Gărzii de Mediu.

Obiectivul principal: combaterea braconajului cinegetic, a infracțiunilor economice, depistarea șoferilor băuți sau drogați și asigurarea ordinii publice.

Rezultatele acțiunii, în doar 6 ore:

292 persoane legitimate

221 autovehicule controlate

76 șoferi testați cu etilotestul

59 sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare totală de 52.660 lei

6 permise de conducere reținute

6 certificate de înmatriculare și 3 seturi de plăcuțe reținute

Printre contravențiile sancționate se numără: viteză excesivă, lipsa inspecției tehnice, comerț stradal neautorizat și nerespectarea normelor sanitare.

De asemenea, au fost confiscate:

515 litri de detergent lichid (valoare ~1.800 lei)

125 litri de alcool etilic (valoare estimată ~12.500 lei)

