Beat la volan și cu permisul suspendat în centrul Sucevei: Un șofer din Ostra, prins după ce a lovit o Dacie parcată și a fugit de la locul accidentului

Un bărbat din comuna Ostra a provocat un accident cu pagube materiale vineri dimineață, în jurul orei 03:40, pe strada Nicolae Bălcescu din municipiul Suceava, după care a părăsit locul faptei.

Polițiștii rutieri au fost alertați prin 112 că un Audi a lovit o mașină parcată în fața Casei de Cultură și șoferul a fugit. Mașina a fost găsită la scurt timp pe strada Meseriașilor, parcată cu luminile aprinse și motorul oprit. La volan era șoferul de 36 de ani, iar lângă el un pasager din județul Neamț.

Testat cu aparatul etilotest, conducătorul auto avea 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. În plus, verificările au arătat că avea permisul de conducere suspendat.

Din cercetări a reieșit că bărbatul a pierdut controlul în giratoriul de la intersecția Nicolae Bălcescu – Ciprian Porumbescu – Meseriașilor, a lovit bordura, apoi a acroșat o Dacie parcată în fața Casei de Cultură. În loc să oprească, a continuat drumul, a făcut o întoarcere în giratoriul de la Calea Unirii și s-a oprit câteva minute în parcarea cafenelei Zireto, după care a parcat definitiv pe strada Meseriașilor.

Polițiștii i-au întocmit dosar penal conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.