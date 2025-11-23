Grădiniță nouă cu program prelungit în Obcini: Primarul Vasile Rîmbu supune aprobării Consiliului Local proiectul de 22 milioane lei finanțat din fonduri europene



Primarul Vasile Rîmbu propune Consiliului Local aprobarea proiectului „Construire Grădiniță cu program prelungit în cartierul Obcini”, în valoare totală de 22,13 milioane lei (inclusiv TVA), care a primit deja undă verde în urma evaluării tehnice și financiare din partea ADR Nord-Est.

Proiectul, cu cod SMIS 348662, va fi finanțat în proporție de peste 93% prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 6 – „O regiune educată”. Contribuția proprie a Municipiului Suceava este de doar 1,57 milioane lei (circa 7% din total), din care 2% reprezintă cofinanțarea obligatorie la cheltuielile eligibile.

Noua grădiniță va avea 8 grupe (maximum 160 de copii), program prelungit și va fi dotată la standarde moderne, cu spații interioare și exterioare gândite pentru dezvoltarea armonioasă a preşcolarilor. Termenul de finalizare: 26 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

„Această investiție este justificată prin necesitatea dezvoltării unui sistem educațional modern şi accesibil, care să sprijine comunitatea locală și să contribuie la creșterea calității vieţii în cartierul Obcini”, a declarat primarul Vasile Rîmbu.

Proiectul de hotărâre va intra pe ordinea de zi a ședinței din 27 noiembrie a Consiliului Local. După aprobare, se va semna contractul de finanțare cu ADR Nord-Est și va începe efectiv implementarea.